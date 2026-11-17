https://crimea.ria.ru/20261117/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-za-sutki-1161124250.html

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Вооруженные силы России улучшают тактическое положение на всех направлениях фронта в зоне СВО и уничтожают бригады ВСУ и боевую технику противника, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T13:00

2026-11-17T13:00

2026-11-17T13:00

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

потери всу

ракета "фламинго"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшают тактическое положение на всех направлениях фронта в зоне СВО и уничтожают бригады ВСУ и боевую технику противника, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской и Сумской областях ликвидировали бригады и штурмовые полки ВСУ. Противник за сутки потерял до 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, 16 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Подразделения "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Харьковской области. Потери Киева составили до 230 солдат, боевая бронированная машина, 24 автомобиля и артиллерийское орудие.Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Разгромили формирования и полки ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери Киева - свыше 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения войск "Центр" продолжили ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 солдат, восемь боевых бронированных машин, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и четыре станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения группировки "Восток" разгромили десантно-штурмовые бригады и полка ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. ВСУ потеряли свыше 120 солдат, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.Войска "Днепра" нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в Запорожской области. Уничтожены до 20 боевиков, 20 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места производства и хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, военные аэродромы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.Во вторник в Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили населенный пункт Заливное в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России нанесли массированный удар по объектам на Украине – что пораженоПозиции расчета дроноводов ВСУ вскрыты и уничтожены в Запорожской областиАрмия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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