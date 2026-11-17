https://crimea.ria.ru/20261117/novosti-kryma-i-sevastopolya-glavnoe-na-utro-17-noyabrya-1161110251.html

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 17 ноября

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 17 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное на утро 17 ноября

В ночь на вторник ВСУ повторно атаковали Крымский мост - движение по нему остановлено. Над полуостровом трижды объявляли ракетную опасность. В Севастополе... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T06:21

2026-11-17T06:21

2026-11-17T06:21

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ повторно атаковали Крымский мост - движение по нему остановлено. Над полуостровом трижды объявляли ракетную опасность. В Севастополе воздушная тревога не объявлялась, к утру ряд троллейбусов и автобусов не вышли на маршруты. рейд закрыт с вечера.Крымский мост второй раз был атакован ВСУ около 1:34 17 ноября. Об этом сообщал глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. Движение транспорта через Керченский пролив на данный момент приостановлено.В Крыму в течение ночи трижды объявлялась ракетная опасность: в 00:56, 3:52 и в 5:03. Кроме того, была угроза беспилотной атаки ВСУ. К утру опасность ракетных ударов сохраняется. В Севастополе ночь прошла без происшествий - воздушная тревога не объявлялась. Утром на маршруты не вышли семь автобусов, а вместо троллейбусов запущены маршрутные такси. Морской транспорт не осуществляет движение - рейд закрыт с вечера понедельника. Канал ГУ МЧС России по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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