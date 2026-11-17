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На ж/д вокзале Феодосии завершили ремонт пассажирских платформ
На ж/д вокзале Феодосии завершили ремонт пассажирских платформ - РИА Новости Крым, 17.11.2026
На ж/д вокзале Феодосии завершили ремонт пассажирских платформ
В Феодосии завершили работы по реконструкции пассажирских платформ на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в Ростехнадзоре. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T20:55
2026-11-17T20:55
2026-11-17T20:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Феодосии завершили работы по реконструкции пассажирских платформ на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в Ростехнадзоре.Итоговую проверку на объекте повели специалисты Крымского управления Ростехнадзора. Отмечается, что ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить безопасное и комфортное обслуживание пассажиров с защитой от погодных условий и с доступом к информации о расписании.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ж/д станцию Керчь-Южная сделают комфортнее для пассажиров - МинтрансЖелезнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному путиПоезда крымского направления будут следовать до Керчи до 23 ноября
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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На ж/д вокзале Феодосии завершили ремонт пассажирских платформ
На железнодорожном вокзале Феодосии завершилась реконструкция пассажирских платформ