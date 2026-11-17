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На юге Крыма и в горах пройдут сильные дожди
На юге Крыма и в горах пройдут сильные дожди - РИА Новости Крым, 17.11.2026
На юге Крыма и в горах пройдут сильные дожди
Вечером 17 ноября в горах и южных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T16:45
2026-11-17T16:45
2026-11-17T16:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. Вечером 17 ноября в горах и южных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.При возникновении происшествий рекомендовано звонить по телефонам 101 и 112.Ранее во вторник сообщалось, что предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе.17 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, сообщалось ранее.Также сообщалось, что в среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, штормовое предупреждение, гу мчс рф по республике крым, новости крыма, крым
На юге Крыма и в горах пройдут сильные дожди
В Крыму ожидаются сильные дожди в горах и на юге полуострова