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На Севастополь обрушится сильный ветер
На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 17.11.2026
На Севастополь обрушится сильный ветер
В среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T12:29
2026-11-17T12:29
2026-11-17T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.Спасатели также рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и леса.Во вторник сильные ливни с ветром накроют Крым. Из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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На Севастополь обрушится сильный ветер
В Севастополе в среду ожидается сильный ветер