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На Севастополь обрушится сильный ветер

На Севастополь обрушится сильный ветер - РИА Новости Крым, 17.11.2026

На Севастополь обрушится сильный ветер

В среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T12:29

2026-11-17T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В среду, 18 ноября, на Севастополь обрушится сильный порывистый ветер. Об этом предупредили в региональном главке МЧС России.Спасатели также рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и леса.Во вторник сильные ливни с ветром накроют Крым. Из-за непогоды возможны подтопления и возникновения ЧС. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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