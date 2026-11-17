https://crimea.ria.ru/20261117/na-avtobusnyy-marshrut-simferopol--alushta-dobavyat-reysy-1161140962.html

На автобусный маршрут Симферополь – Алушта добавят рейсы

На автобусный маршрут Симферополь – Алушта добавят рейсы - РИА Новости Крым, 17.11.2026

На автобусный маршрут Симферополь – Алушта добавят рейсы

В Крыму со среды, 18 ноября, назначат дополнительные рейсы на автобусный маршрут №426-08 Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T19:22

2026-11-17T19:22

2026-11-17T19:22

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транспорт

логистика

симферополь

алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму со среды, 18 ноября, назначат дополнительные рейсы на автобусный маршрут №426-08 Симферополь – Алушта. Об этом сообщили на предприятии "Крымтроллейбус".В частности, из Симферополя дополнительные рейсы будут отправляться в 10:20 и 12:20, из Алушты – 12:30 и 14:20. Таким образом, число ежедневных рейсов маршрута увеличивается до 12 в обе стороны – первый отправится из Симферополя в 06:00, последний из Алушты – в 18:35.Ранее сообщалось, что с 16 ноября между Симферополем и Алуштой на замену троллейбусам, курсирующим по маршруту №51, пустили автобусы №426-08. На маршруте работают два автобуса большого класса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сформировали парк резервных автобусовПеревозит "Крымтроллейбус": стала известна стоимость проезда в 2027 годуВ Симферополе меняются маршруты и графики некоторых троллейбусов и автобусов

симферополь

алушта

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымтроллейбус, транспорт, логистика, симферополь, алушта, новости крыма