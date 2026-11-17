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Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот

Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот

Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 12,8%, экспорт российской продукции во Вьетнам – на 28%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T17:28

2026-11-17T17:28

2026-11-17T17:28

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новости

дмитрий чернышенко

саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 12,8%, экспорт российской продукции во Вьетнам – на 28%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей встречи сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС."По итогам 9 месяцев этого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,8%. На 28% вырос экспорт российской продукции во Вьетнам", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства России.По его словам, положительная динамика отмечается и в сфере туризма: растет количество рейсов и география полетов, более чем в три раза увеличена квота для перелетов между странами.Отмечается, что между Россией и Вьетнамом выполняется 39 рейсов с российской стороны и 31 рейс – с вьетнамской. Также действуют проекты по сотрудничеству в области подготовки кадров, науки и образования: Российский университет транспорта подготовил более 570 выпускников из Вьетнама, подписано положение о деятельности Пушкинского центра во Вьетнаме, продолжаются совместные исследования в рамках Тропического центра. В этом году в реализации программы научно-исследовательских работ участвует рекордное число российских ученых – 406 человек из 46 научных институтов и университетов, перечислили в пресс-службе правительства. Месяцем ранее сообщалось, что граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал 12 октября президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вьетнам, экономика, новости, дмитрий чернышенко, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)