https://crimea.ria.ru/20261117/mezhdu-rossiey-i-vetnamom-rastut-turpotok-i-tovarooborot-1161139939.html
Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот
Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот
Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 12,8%, экспорт российской продукции во Вьетнам – на 28%. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T17:28
2026-11-17T17:28
2026-11-17T17:28
россия
вьетнам
экономика
новости
дмитрий чернышенко
саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/11/1161140061_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_913b1da5d7c244324ad3e168dfc87453.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 12,8%, экспорт российской продукции во Вьетнам – на 28%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей встречи сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС."По итогам 9 месяцев этого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,8%. На 28% вырос экспорт российской продукции во Вьетнам", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства России.По его словам, положительная динамика отмечается и в сфере туризма: растет количество рейсов и география полетов, более чем в три раза увеличена квота для перелетов между странами.Отмечается, что между Россией и Вьетнамом выполняется 39 рейсов с российской стороны и 31 рейс – с вьетнамской. Также действуют проекты по сотрудничеству в области подготовки кадров, науки и образования: Российский университет транспорта подготовил более 570 выпускников из Вьетнама, подписано положение о деятельности Пушкинского центра во Вьетнаме, продолжаются совместные исследования в рамках Тропического центра. В этом году в реализации программы научно-исследовательских работ участвует рекордное число российских ученых – 406 человек из 46 научных институтов и университетов, перечислили в пресс-службе правительства. Месяцем ранее сообщалось, что граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ подписал 12 октября президент России Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
вьетнам
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0b/11/1161140061_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_059a524b45070bddd38c21a3f0508e66.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вьетнам, экономика, новости, дмитрий чернышенко, саммит азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (атэс)
Между Россией и Вьетнамом растут турпоток и товарооборот
Товарооборот России и Вьетнама за девять месяцев вырос на 12,8% - Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Товарооборот между Россией и Вьетнамом по итогам 9 месяцев 2026 года вырос на 12,8%, экспорт российской продукции во Вьетнам – на 28%. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам рабочей встречи сопредседателей межправительственной российско-вьетнамской комиссии в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.
"По итогам 9 месяцев этого года товарооборот между нашими странами вырос на 12,8%. На 28% вырос экспорт российской продукции во Вьетнам", – приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства России.
По его словам, положительная динамика отмечается и в сфере туризма: растет количество рейсов и география полетов, более чем в три раза увеличена квота для перелетов между странами.
"В прошлом году российский турпоток во Вьетнам удвоился, составив 700 тысяч человек. За 10 месяцев текущего года Вьетнам посетили более 1,2 млн туристов из России. Растет количество туристов из Вьетнама в Россию. В прошлом году прирост составил 36%, за 9 месяцев 2026 года – 6%", – заявил вице-премьер.
Отмечается, что между Россией и Вьетнамом выполняется 39 рейсов с российской стороны и 31 рейс – с вьетнамской. Также действуют проекты по сотрудничеству в области подготовки кадров, науки и образования: Российский университет транспорта подготовил более 570 выпускников из Вьетнама, подписано положение о деятельности Пушкинского центра во Вьетнаме, продолжаются совместные исследования в рамках Тропического центра.
В этом году в реализации программы научно-исследовательских работ участвует рекордное число российских ученых – 406 человек из 46 научных институтов и университетов, перечислили в пресс-службе правительства.
Месяцем ранее сообщалось
, что граждане Вьетнама смогут путешествовать в Россию без виз до середины октября 2027 года. Соответствующий указ
подписал 12 октября президент России Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.