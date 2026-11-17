https://crimea.ria.ru/20261117/massirovannaya-ataka-vsu-1441-drona-unichtozheny-nad-rossiey-za-noch-1161112632.html

Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь

Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь

Дежурные силы российских ПВО за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

2026-11-17T09:00

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы российских ПВО за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над территориями Республики Крым и Краснодарского края, а также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан и акваториями Азовского и Черного морей.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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