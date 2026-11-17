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Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь
Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь
Дежурные силы российских ПВО за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T09:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы российских ПВО за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями. Об этом сообщили в Минобороны.Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над территориями Республики Крым и Краснодарского края, а также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан и акваториями Азовского и Черного морей.Ранее во вторник в Минобороны сообщили, что ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, атаки всу на крым, новости сво, новости, новости крыма, крым, азовское море, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Массированная атака ВСУ: 1441 дрона уничтожены над Россией за ночь
Российские силы ПВО уничтожили 1441 БПЛА над регионами России за ночь – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Дежурные силы российских ПВО за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник над Крымом и еще 21 регионом страны и морями. Об этом сообщили в Минобороны.
"С 20.00 16 ноября до 8.00 17 ноября дежурными силами ПВО уничтожен 1441 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
Уточняется, что воздушные цели были ликвидированы над территориями Республики Крым и Краснодарского края, а также над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Республикой Башкортостан и акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее во вторник в Минобороны сообщили
, что ВС РФ минувшей ночью нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.
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