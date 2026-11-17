Леониды и встреча Марса с Юпитером: что можно увидеть в небе над Крымом
Наблюдать за метеорным потоком Леониды лучше всего в ближайшие несколько ночей – астроном
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ближайшие несколько ночей – лучшее время для наблюдения метеорного потока Леониды. Об этом сообщил сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров в своем Telegram-канале.
"Ближайшие несколько ночей – лучшее время для наблюдения метеорного потока Леониды. Частички кометы 55P/Темпля-Туттля влетают в атмосферу на фантастической скорости в 71 км/сек, что позволяет легко их отличать от других. В этом сезоне существенных всплесков не ожидается – ждем 30-х годов. А пока порадуемся тем 15 метеорам в час, что прогнозирует нам International Meteor Organization", – написал ученый.
По рекомендации астронома, лучше всего наблюдать за метеорным потоком при выключенном доступном освещении. Лучше всего уехать подальше от города, взять термос с чаем, устроиться поудобнее в раскладушке или кресле и смотреть в сторону, противоположную от Луны. Лучше всего – на север, пишет Назаров.
"Кстати, соединяющиеся Марс и Юпитер <…> будут ближе всего друг к другу как раз в эти ночи. И на небе находиться будут совсем рядом с радиантом Леонид! Так что при определенном упорстве можно сфотографировать, как две планеты бросаются во все стороны метеорами, радуясь встрече", – добавил ученый.
В начале ноября жители Крыма могли также наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. А в ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.
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