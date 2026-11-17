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Леониды и встреча Марса с Юпитером: что можно увидеть в небе над Крымом

Леониды и встреча Марса с Юпитером: что можно увидеть в небе над Крымом - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Леониды и встреча Марса с Юпитером: что можно увидеть в небе над Крымом

Ближайшие несколько ночей – лучшее время для наблюдения метеорного потока Леониды. Об этом сообщил сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T21:22

2026-11-17T21:22

2026-11-17T21:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Ближайшие несколько ночей – лучшее время для наблюдения метеорного потока Леониды. Об этом сообщил сотрудник Крымской астрофизической обсерватории, астроном Сергей Назаров в своем Telegram-канале.По рекомендации астронома, лучше всего наблюдать за метеорным потоком при выключенном доступном освещении. Лучше всего уехать подальше от города, взять термос с чаем, устроиться поудобнее в раскладушке или кресле и смотреть в сторону, противоположную от Луны. Лучше всего – на север, пишет Назаров.В начале ноября жители Крыма могли также наблюдать пик метеорного потока Южные Тауриды. А в ночь на 22 октября крымчане могли наблюдать пик метеорного потока Ориониды, связанный с кометой Галлея.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Астрономы обнаружили новый класс планет с океаном магмыГрозит ли Земле попадание в черную дыруНормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика

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