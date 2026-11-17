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Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов

Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов

Крымский мост повторно атакован ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T02:01

2026-11-17T02:01

2026-11-17T02:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост повторно атакован ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Глава республики добавил, что о развитии ситуации будет сообщено дополнительно."Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации", - заключил он.В республике ранее была объявлена ракетная опасность - она действовала с 0.50 до 1.56, над востоком полуострова отработали силы ПВО, сообщалось в официальном канале в МАКС республиканского главка МЧС России*.Движение по Крымскому мосту было остановлено в 23.54.И добавил, что ем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок. "Вся дополнительная информация будет утром", - заключил глава города.Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

керчь

крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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