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Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов
Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов
Крымский мост повторно атакован ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T02:01
2026-11-17T02:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост повторно атакован ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.Глава республики добавил, что о развитии ситуации будет сообщено дополнительно."Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации", - заключил он.В республике ранее была объявлена ракетная опасность - она действовала с 0.50 до 1.56, над востоком полуострова отработали силы ПВО, сообщалось в официальном канале в МАКС республиканского главка МЧС России*.Движение по Крымскому мосту было остановлено в 23.54.И добавил, что ем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок. "Вся дополнительная информация будет утром", - заключил глава города.Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики, вводятся дополнительные поезда.Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок в сторону Кубани через Крымский мост.Из-за перекрытия Крымского моста автобусы, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили продажу автобусных билетов в Крым.Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Крымский мост снова атакован ВСУ - Аксенов
Крымский мост повторно атаковали ВСУ - Аксенов
02:01 17.11.2026 (обновлено: 02:04 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымский мост повторно атакован ВСУ. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем канале в МАКС.
"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - говорится в сообщении.
Глава республики добавил, что о развитии ситуации будет сообщено дополнительно.
"Напоминаю о необходимости доверять только официальным источникам информации", - заключил он.
В республике ранее была объявлена ракетная опасность - она действовала с 0.50 до 1.56, над востоком полуострова отработали силы ПВО, сообщалось в официальном канале в МАКС республиканского главка МЧС России*.
Движение по Крымскому мосту было остановлено в 23.54.
"ВСУ вновь атаковали Крымский мост. Движение приостановлено. Нахожусь на постоянной связи с Главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым, мы координируем действия и совместно прорабатываем все необходимые решения", - сообщил в МАКС губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
И добавил, что ем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок.
"Вся дополнительная информация будет утром", - заключил глава города.
Удар ВСУ по Крымскому мосту 16 ноября
ВСУ атаковали
Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи работает оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
В Минтрансе РФ заявили, что на объекте ведутся восстановительные работы,
пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта
в реверсивном режиме. Власти Крыма работают над вопросами логистики
, вводятся дополнительные поезда
.
Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил
, что сроки полного восстановления будут понятны в ближайшее время. Он отметил, что опыт и все необходимые ресурсы для решения этой задачи имеются.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь рассказал
, что специалисты Минтранса оценивают повреждения объекта, которые, по словам представителя Кремля, незначительны.
Власти Крыма и Севастополя рекомендуют жителям регионов пока воздержаться от поездок
в сторону Кубани через Крымский мост.
Из-за перекрытия Крымского моста автобусы
, соединяющие полуостров с материковой частью России, следуют с опозданием. На Центральном автовокзале Симферополя стоят автобусы, которые должны были выехать на материк. В Краснодарском крае приостановили
продажу автобусных билетов в Крым.
Министерство транспорта Крыма перечислило телефоны горячих линий
, по которым можно обратиться с вопросами по Крымскому мосту.
* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.