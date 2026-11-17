https://crimea.ria.ru/20261117/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-posle-povtornogo-udara-vsu--1161124986.html
Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ
Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с Крымским мостом. Транспортный переход, несомненно, будет восстановлен, соответствующий план... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T13:16
2026-11-17T13:16
2026-11-17T13:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с Крымским мостом. Транспортный переход, несомненно, будет восстановлен, соответствующий план разрабатывается, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Власти Крыма и Севастополя совместно с федеральными ведомствами разрабатывают альтернативную логистику для водителей и пассажиров.Что известно о ситуации вокруг Крымского моста на эту минуту – в подборке РИА Новости Крым.Повторная атака на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Путину доложили о ситуацииВо вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля в комментарии "Известиям" заверил, что транспортный переход через Керченский пролив будет восстановлен.Альтернативная логистикаКрымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Основной трафик через мост составляли личный автомобили и автобусы. В этой ситуации главная задача — проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку, отметил Развожаев.По словам градоначальника, он находится на постоянной связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и федеральными органами власти по вопросам организации транспортного сообщения.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что на сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаются меры безопасности. Он также добавил, что область, как и Крым с Севастополем, стабильно снабжаются всеми необходимыми товарами и продуктами.Задержка поездовЧетыре поезда "Таврия" задерживаются на 6-8 часов из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 8 часовПоезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 7,5 часовПоезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 6 часовПоезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 7 часов.Пассажиры обеспечиваются питанием и водой.Дополнительные пункты обогреваВ Темрюкском районе Краснодарского края во вторник планируют установить дополнительные пункты обогрева. Накануне на подъезде к Крымскому мосту начали работу два таких пункта.Два круглосуточных пункта обогрева размещены на железнодорожной станции "Тамань-пассажирская". В них можно согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты, рассказали в оперштабе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крымскому мосту: что будет с доставкой продуктов и топлива в Крым В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяНовый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте
https://crimea.ria.ru/20261117/konstruktsiya-krymskogo-mosta-povrezhdena-pri-atakakh-vsu---sledkom-1161120082.html
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https://crimea.ria.ru/20261117/vlasti-prorabatyvayut-alternativnuyu-logistiku-posle-udara-vsu-po-krymskomu-mostu-1161123548.html
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ
Крымский мост сейчас - что происходит после удара ВСУ 17 ноября
13:16 17.11.2026 (обновлено: 13:27 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с Крымским мостом. Транспортный переход, несомненно, будет восстановлен, соответствующий план разрабатывается, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Власти Крыма и Севастополя совместно с федеральными ведомствами разрабатывают альтернативную логистику для водителей и пассажиров.
Что известно о ситуации вокруг Крымского моста на эту минуту – в подборке РИА Новости Крым.
Повторная атака на Крымский мост
В результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено
, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело
по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.
Путину доложили о ситуации
Во вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Представитель Кремля в комментарии "Известиям" заверил, что транспортный переход через Керченский пролив будет восстановлен.
"Будет намечен план, конкретный план. Хуснуллин доложил, будет определена очередность, временные рамки работ по восстановлению. Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего", - сказал Песков.
Крымский мост практически не использовался
для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.
Основной трафик через мост составляли личный автомобили и автобусы. В этой ситуации главная задача — проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку, отметил Развожаев.
По словам градоначальника, он находится на постоянной связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и федеральными органами власти по вопросам организации транспортного сообщения.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что на сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаются меры безопасности. Он также добавил, что область, как и Крым с Севастополем, стабильно снабжаются всеми необходимыми товарами и продуктами.
Четыре поезда "Таврия" задерживаются
на 6-8 часов из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".
Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 8 часов
Поезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 7,5 часов
Поезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 6 часов
Поезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 7 часов.
Пассажиры обеспечиваются питанием и водой.
Дополнительные пункты обогрева
В Темрюкском районе Краснодарского края во вторник планируют установить дополнительные пункты обогрева
. Накануне на подъезде к Крымскому мосту начали работу два таких пункта.
Два круглосуточных пункта обогрева размещены на железнодорожной станции "Тамань-пассажирская". В них можно согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты, рассказали в оперштабе Кубани.
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