https://crimea.ria.ru/20261117/krymskiy-most-seychas-chto-proiskhodit-posle-povtornogo-udara-vsu--1161124986.html

Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ

Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Крымский мост сейчас: что происходит после повторного удара ВСУ

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с Крымским мостом. Транспортный переход, несомненно, будет восстановлен, соответствующий план... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T13:16

2026-11-17T13:16

2026-11-17T13:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации с Крымским мостом. Транспортный переход, несомненно, будет восстановлен, соответствующий план разрабатывается, заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Власти Крыма и Севастополя совместно с федеральными ведомствами разрабатывают альтернативную логистику для водителей и пассажиров.Что известно о ситуации вокруг Крымского моста на эту минуту – в подборке РИА Новости Крым.Повторная атака на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Путину доложили о ситуацииВо вторник состоялось заседание правительственной комиссии под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на которой рассматривали вопросы восстановления объекта. После окончания заседания Хуснуллин доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Представитель Кремля в комментарии "Известиям" заверил, что транспортный переход через Керченский пролив будет восстановлен.Альтернативная логистикаКрымский мост практически не использовался для завоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, поэтому на снабжении Крыма и Севастополя случившееся никак не отразится, заявили советник главы РК Олег Крючков и губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Логистические цепочки сохранены, поставки идут в прежнем режиме.Основной трафик через мост составляли личный автомобили и автобусы. В этой ситуации главная задача — проработать альтернативные логистические решения для людей, которым необходимо вернуться домой или продолжить поездку, отметил Развожаев.По словам градоначальника, он находится на постоянной связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым, вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным и федеральными органами власти по вопросам организации транспортного сообщения.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо проинформировал, что на сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаются меры безопасности. Он также добавил, что область, как и Крым с Севастополем, стабильно снабжаются всеми необходимыми товарами и продуктами.Задержка поездовЧетыре поезда "Таврия" задерживаются на 6-8 часов из-за ЧП на Крымском мосту, сообщил оператор перевозок "Гранд Сервис Экспресс".Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 8 часовПоезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 7,5 часовПоезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 6 часовПоезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 7 часов.Пассажиры обеспечиваются питанием и водой.Дополнительные пункты обогреваВ Темрюкском районе Краснодарского края во вторник планируют установить дополнительные пункты обогрева. Накануне на подъезде к Крымскому мосту начали работу два таких пункта.Два круглосуточных пункта обогрева размещены на железнодорожной станции "Тамань-пассажирская". В них можно согреться и выпить горячего чая. Для водителей установлены биотуалеты, рассказали в оперштабе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Крымскому мосту: что будет с доставкой продуктов и топлива в Крым В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяНовый удар ВСУ по Крымскому мосту: информация к этой минуте

https://crimea.ria.ru/20261117/konstruktsiya-krymskogo-mosta-povrezhdena-pri-atakakh-vsu---sledkom-1161120082.html

https://crimea.ria.ru/20261117/putinu-dolozhili-o-situatsii-s-krymskim-mostom-1161121838.html

https://crimea.ria.ru/20261117/vlasti-prorabatyvayut-alternativnuyu-logistiku-posle-udara-vsu-po-krymskomu-mostu-1161123548.html

https://crimea.ria.ru/20261117/u-krymskogo-mosta-razvernut-dopolnitelnye-punkty-obogreva-1161115706.html

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