Крымский мост сейчас - что происходит после атаки ВСУ
Крымский мост сейчас - что происходит после атаки ВСУ
08:09 17.11.2026 (обновлено: 08:11 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас закрыт для проезда, жителей и гостей полуострова призвали пока не планировать поездки через транспортный переход.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто около полуночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что объект вновь подвергся удару ВСУ.
"Противник вновь атаковал Крымский мост. На данный момент движение транспорта приостановлено. Просим жителей и гостей Крыма воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов", - написал он в своих соцсетях.
И пообещал, что о развитии ситуации сообщит дополнительно.
Губернатор Севастополя также призвал жителей и гостей города не планировать поездки через мост в ближайшее время.
"Нахожусь на постоянной связи с главой Республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксеновым, мы координируем действия и совместно прорабатываем все необходимые решения", - добавил Развожаев.
Это вторая за неделю атака на Крымский мост. В ночь на понедельник ВСУ атаковали транспортный переход, обошлось без пострадавших. В Керчи был развернут оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма ввели дополнительные поезда на Кубань.