https://crimea.ria.ru/20261117/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-posle-ataki-vsu-1161111700.html

Крымский мост сейчас - что происходит после атаки ВСУ

Крымский мост сейчас - что происходит после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Крымский мост сейчас - что происходит после атаки ВСУ

Крымский мост сейчас закрыт для проезда, жителей и гостей полуострова призвали пока не планировать поездки через транспортный переход. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T08:09

2026-11-17T08:09

2026-11-17T08:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас закрыт для проезда, жителей и гостей полуострова призвали пока не планировать поездки через транспортный переход. Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто около полуночи. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Спустя полтора часа глава республики Сергей Аксенов сообщил, что объект вновь подвергся удару ВСУ.И пообещал, что о развитии ситуации сообщит дополнительно. Губернатор Севастополя также призвал жителей и гостей города не планировать поездки через мост в ближайшее время.Это вторая за неделю атака на Крымский мост. В ночь на понедельник ВСУ атаковали транспортный переход, обошлось без пострадавших. В Керчи был развернут оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме. Власти Крыма ввели дополнительные поезда на Кубань.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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