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Крымчанку будут судить за ложный сигнал о теракте на вокзале Краснодара
Крымчанку будут судить за ложный сигнал о теракте на вокзале Краснодара - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Крымчанку будут судить за ложный сигнал о теракте на вокзале Краснодара
Жительница Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о взрыве на железнодорожном вокзале Краснодара, сообщает пресс-служба Южной транспортной... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T20:11
2026-11-17T20:11
2026-11-17T20:11
южная транспортная прокуратура
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новости
минирование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Жительница Крыма предстанет перед судом за ложное сообщение о взрыве на железнодорожном вокзале Краснодара, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.Уголовное дело рассмотрит Октябрьский райсуд Краснодара. Злоумышленнице грозит от трех до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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южная транспортная прокуратура, краснодар, новости, минирование
Крымчанку будут судить за ложный сигнал о теракте на вокзале Краснодара
Крымчанку будут судить за ложный сигнал о готовящемся взрыве на ж/д вокзале Краснодара