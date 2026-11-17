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Крымчане отдали мошенникам более 32 миллионов рублей за неделю

Крымчане отдали мошенникам более 32 миллионов рублей за неделю - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Крымчане отдали мошенникам более 32 миллионов рублей за неделю

За минувшую неделю жители Крыма перевели на счета мошенников более 32 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T20:23

2026-11-17T20:23

2026-11-17T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. За минувшую неделю жители Крыма перевели на счета мошенников более 32 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД по республике.Основные схемы аферистов, на которые попались крымчане на этой неделе, "безопасный счет" и декларирование денежных средств, звонки от имени сотрудников государственных ведомств, бронирование туристических путевок, покупка товаров через интернет.Так, 19-летняя жительница Евпатории продиктовала код из СМС якобы сотруднику службы по установке домофонов, после чего последовал звонок от лжесотрудника Росфинмониторинга, который сообщил о взломе учетной записи девушки на портале Госуслуги. Потерпевшей предложили срочно "задекларировать" сбережения, следуя указаниям мошенников, она потеряла 1,7 миллиона рублей.41-летний житель Симферополя нашел в интернете сайт по продаже автомобильных запчастей и оставил заявку. Вскоре с ним связался менеджер, который после согласования заказа потребовал стопроцентную предоплату. Мужчина перевел 43 тысячи рублей, однако товар так и не получил. Продавец сначала неоднократно переносил сроки доставки, а затем перестал выходить на связь.Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян. Под видом правоохранителей или банковских сотрудников аферисты предлагают потерпевшим помощь в возврате похищенных денег и повторно обманывают их.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не более 30 тысяч – зачем хотят ограничить банковские операции в РоссииМошенники обманули шестерых севастопольцев на продаже электростанцийХотел купить авто в чате: севастополец отдал продавцу масла 5,5 млн рублей

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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