https://crimea.ria.ru/20261117/konstruktsiya-krymskogo-mosta-povrezhdena-pri-atakakh-vsu---sledkom-1161120082.html

Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком

Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт" после атак ВСУ на Крымский мост, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:25

2026-11-17T11:25

2026-11-17T11:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт" после атак ВСУ на Крымский мост, сообщает пресс-служба ведомства.Украинские боевики дважды атаковали транспортный переход.Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноябряВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.В ночь на 17 ноября ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В кабмине РФ обсудят восстановление Крымского моста в ближайшее времяУ Крымского моста развернут дополнительные пункты обогреваЧетыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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