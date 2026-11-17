Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком
Конструкция Крымского моста повреждена при атаках ВСУ - Следком возбудил дело о теракте
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт" после атак ВСУ на Крымский мост, сообщает пресс-служба ведомства.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атаками вооруженных формирований Украины на Крымский мост (ст. 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Украинские боевики дважды атаковали транспортный переход.
"16 и 17 ноября украинские вооруженные формирования атаковали Крымский мост при помощи беспилотных летательных аппаратов, в результате чего имеются повреждения конструкции", - проинформировали в СК.
Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступлений.
Атаки на Крымский мост 16 и 17 ноября
ВСУ атаковали Крымский мост в ночь на понедельник, 16 ноября. В Керчи развернули оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства. В Минтрансе РФ заявили, что на объекте уже ведутся восстановительные работы, пострадавших из-за атаки нет. Вечером понедельника стало известно, что на Крымском мосту запустили движение автомобильного транспорта в реверсивном режиме.
В ночь на 17 ноября ВСУ второй раз за сутки атаковали Крымский мост, сообщил глава республики Сергей Аксенов. По данным Минтранса РФ, пострадавших нет, движение по транспортному переходу приостановлено. Специалисты оценивают нанесенный ущерб. Жителей и гостей Крыма просят воздержаться от поездок в направлении моста и учитывать ограничения при планировании маршрутов.
Крымский мост практически не использовался для подвоза на полуостров продовольствия, товаров и топлива, логистические цепочки поставок в Крым сохранены, заявил советник главы республики Олег Крючков.
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