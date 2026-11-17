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Кому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света
Кому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Кому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света
В жилом фонде Крыма сделают беззаявительный перерасчет за услугу отопления в домах, где оно отсутствовало из-за отключений электроснабжения. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T19:37
2026-11-17T19:37
2026-11-17T19:37
ано "жкх контроль республики крым"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В жилом фонде Крыма сделают беззаявительный перерасчет за услугу отопления в домах, где оно отсутствовало из-за отключений электроснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров и заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба НФ в Крыму Олег Бышук."Крымтеплокоммунэнерго", понимая объем аварии, который у них произошел в период отсутствия света, приняли решение по своим данным сделать такие перерасчеты, отметил Бышук. Собеседник также уточнил, что перерасчет будет осуществлен в домах с централизованным отоплением, где нет общедомового прибора учета тепла, а для домов со счетчиком этого не потребуется, так как плата за услугу начисляется по его показаниям. То, что сейчас заявлено "Крымтеплокоммунэнерго", будет сделано независимо от обращения граждан, подчеркнул замдиректора АНО "ЖКХ Контроль".Гость студии также дал совет собственникам квартир, если такие квитанции ими не будут получены."Единственным документом, который может доказать, что не было тепла, помимо данных "Крымтеплокоммунэнерго", – это совместный акт между управляющей, теплоснабжающей организациями и жителями дома, что на вводе давления перепада нет, соответственно, циркуляция температуры теплоносителя не соответствует норме и нет подачи теплоносителя внутрь дома. Эта фиксация может быть плюсом для того, чтобы "Крымтеплокоммунэнерго", если этот дом не попал в перерасчет, его также учло", – подсказал эксперт.В свою очередь Анатолий Петров добавил, что, когда возникает вопрос о недостаточном качестве работы системы отопления, всегда в первую очередь надо смотреть на вводе, что поступает в дом."Есть ли перепад давления, каким давлением осуществляется подача и обратка, какая температура теплоносителя – все это надо фиксировать, записывать в журнал и актировать. Это должна делать управляющая организация. Можно также вызвать тепловую инспекцию для более объективного контроля", – пояснил Петров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчанам пересчитают плату за тепло из-за отключений светаСвета нет – погреем газом: можно ли отапливать дом духовкойНовинка интерьера или скрытая опасность – как использовать биокамин
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ано "жкх контроль республики крым", жкх крыма и севастополя, анатолий петров, олег бышук, отопление, отопительный сезон в крыму, крым, новости крыма, минжкх крыма, жкх
Кому и как в Крыму пересчитают плату за отопление при отключениях света
В Крыму плату за отопление при отключениях света пересчитают автоматически
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым
. В жилом фонде Крыма сделают беззаявительный перерасчет
за услугу отопления в домах, где оно отсутствовало из-за отключений электроснабжения. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали Директор АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым" Анатолий Петров и заместитель директора АНО "ЖКХ Контроль Республики Крым", член штаба НФ в Крыму Олег Бышук.
"Крымтеплокоммунэнерго", понимая объем аварии, который у них произошел в период отсутствия света, приняли решение по своим данным сделать такие перерасчеты, отметил Бышук. Собеседник также уточнил, что перерасчет будет осуществлен в домах с централизованным отоплением, где нет общедомового прибора учета тепла, а для домов со счетчиком этого не потребуется, так как плата за услугу начисляется по его показаниям. То, что сейчас заявлено "Крымтеплокоммунэнерго", будет сделано независимо от обращения граждан, подчеркнул замдиректора АНО "ЖКХ Контроль".
"На основании тех данных, которые у них есть, на основании тех информаций об авариях и отключениях, которые у них были, они сделают перерасчеты всем этим абонентам, которых они озвучили, и в квитанциях человек увидит уже уменьшенный платеж за прошедший период", – подтвердил Бышук.
Гость студии также дал совет собственникам квартир, если такие квитанции ими не будут получены.
"Единственным документом, который может доказать, что не было тепла, помимо данных "Крымтеплокоммунэнерго", – это совместный акт между управляющей, теплоснабжающей организациями и жителями дома, что на вводе давления перепада нет, соответственно, циркуляция температуры теплоносителя не соответствует норме и нет подачи теплоносителя внутрь дома. Эта фиксация может быть плюсом для того, чтобы "Крымтеплокоммунэнерго", если этот дом не попал в перерасчет, его также учло", – подсказал эксперт.
В свою очередь Анатолий Петров добавил, что, когда возникает вопрос о недостаточном качестве работы системы отопления, всегда в первую очередь надо смотреть на вводе, что поступает в дом.
"Есть ли перепад давления, каким давлением осуществляется подача и обратка, какая температура теплоносителя – все это надо фиксировать, записывать в журнал и актировать. Это должна делать управляющая организация. Можно также вызвать тепловую инспекцию для более объективного контроля", – пояснил Петров.
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