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Когда закончат реконструкцию системы водоотведения на Южном берегу Крыма
Когда закончат реконструкцию системы водоотведения на Южном берегу Крыма - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Когда закончат реконструкцию системы водоотведения на Южном берегу Крыма
На Южном берегу Крыма продолжается реконструкция системы водоотведения – строительно-монтажные работы ведутся на одной из стратегических канализационных... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается реконструкция системы водоотведения – строительно-монтажные работы ведутся на одной из стратегических канализационных насосных станций (КНС). Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".Специалисты подрядной организации ООО "Инновационные технологии" продолжают работать в здании КНС: армируют стены бытовых помещений, демонтируют штукатурку в машинном зале и устанавливают шибер в грабельном зале, пояснили на предприятии."Мощность объекта – более 67 000 кубических метров в сутки. Строительная готовность – более 20%", – уточнили в пресс-службе, добавив, что завершить строительство планируется через год.Ранее в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили, что на Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции.Также сообщалось, что продолжается реконструкция канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму завершили строительство на важных объектах водоснабженияНовый регламент: коммунальщиков Крыма заставят быть ответственнееШколы и экотехнопарк: что достроят в Крыму до конца года
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юбк, вода крыма, реконструкция, новости крыма
Когда закончат реконструкцию системы водоотведения на Южном берегу Крыма
Реконструкцию системы водоотведения на Южном берегу Крыма планируют закончить через год
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. На Южном берегу Крыма продолжается реконструкция системы водоотведения – строительно-монтажные работы ведутся на одной из стратегических канализационных насосных станций (КНС). Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия "Вода Крыма".
"На южном берегу Крыма продолжается реконструкция системы водоотведения. Строительно-монтажные работы на одной из стратегических канализационных насосных станций проводятся в рамках федерального проекта "Модернизация коммунальной инфраструктуры" за счет средств федерального бюджета", – говорится в сообщении.
Специалисты подрядной организации ООО "Инновационные технологии" продолжают работать в здании КНС: армируют стены бытовых помещений, демонтируют штукатурку в машинном зале и устанавливают шибер в грабельном зале, пояснили на предприятии.
"Мощность объекта – более 67 000 кубических метров в сутки. Строительная готовность – более 20%", – уточнили в пресс-службе, добавив, что завершить строительство планируется через год.
Ранее в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Крыма сообщили
, что на Южном берегу Крыма завершилась реконструкция крупной канализационной насосной станции.
Также сообщалось, что продолжается реконструкция
канализационной насосной станции в Алуште. Завершить строительство планируется в следующем году.
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