https://crimea.ria.ru/20261117/kak-budut-khodit-elektrichki-mezhdu-kerchyu-i-tamanyu-18-noyabrya-1161143909.html

Как будут ходить электрички между Керчью и Таманью 18 ноября

Как будут ходить электрички между Керчью и Таманью 18 ноября - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Как будут ходить электрички между Керчью и Таманью 18 ноября

До конца дня 17 ноября между Керчью и Таманью будут курсировать три пригородных поезда. Со среды, 18 ноября, на железнодорожном маршруте Тамань - Керчь – Тамань РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T18:03

2026-11-17T18:03

2026-11-17T18:03

электричка

транспорт

логистика

атаки всу на крымский мост

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

крым

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. До конца дня 17 ноября между Керчью и Таманью будут курсировать три пригородных поезда. Со среды, 18 ноября, на железнодорожном маршруте Тамань - Керчь – Тамань будут курсировать шесть электричек, сообщили в Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК)."Возможны задержки отправления пригородных поездов в связи со смещением графика движения", - предупредили в ЮППК.Так, вечером 17 ноября из Тамани в Керчь отправился пригородный поезд №6206, ожидается, что он прибудет на конечную станцию в 18:25. Электричка №6809 отправится от станции Керчь-Южная Новый парк в 19:17, прибытие в Анапу ожидается в 21:10. Пригородный поезд №6812 проследует из Анапы в 19:54 и должен прибыть в Керчь в 22:00.С 18 ноября назначаются следующие электрички по маршруту Керчь - Тамань - Керчь:- №6201 сообщением Керчь -Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 8:20);- №6203 сообщением Керчь - Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 11:05);- №6205 сообщением Керчь - Тамань-Пассажирская (отправление со станции Керчь в 13:55);- №6202 сообщением Тамань-Пассажирская - Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 9:50);- №6204 сообщением Тамань-Пассажирская - Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 12:30);- №6206 сообщением Тамань-Пассажирская - Керчь (отправление со станции Тамань-Пассажирская в 15:40).Атаки на Крымский мостВ результате повторной атаки ВСУ ночью 17 ноября движение по автомобильной и железнодорожной составляющим Крымского моста было временно приостановлено, сообщили в Минтрансе РФ. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.Следственный комитет РФ после атак на объект 16 и 17 ноября возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта. По данным ведомства, в результате ударов имеются повреждения конструкции.Днем 17 ноября открыто движение поездов по одному пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил Минтранс РФ. Пассажиры без автомобильного транспорта также могут воспользоваться паромной переправой. Однако она работает по фактической погоде, так что нужно учитывать этот фактор.По поручению президента и совместно с правительством РФ принимаются меры по восстановлению транспортного сообщения, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному путиВсе задержанные поезда "Таврия" прибыли в КерчьПаромная переправа в Керчи не работает: движение в сторону Тамани возможно только поездом

крым

тамань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

электричка, транспорт, логистика, атаки всу на крымский мост, юппк "южная пригородная пассажирская компания", крым, тамань