https://crimea.ria.ru/20261117/izbran-rukovoditel-krymskoy-zheleznoy-dorogi-1161149172.html

Избран руководитель Крымской железной дороги

Избран руководитель Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Избран руководитель Крымской железной дороги

В Росжелдоре подвели итоги конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Победителем большинством голосов комиссия... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T21:12

2026-11-17T21:12

2026-11-17T21:12

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федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Росжелдоре подвели итоги конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Победителем большинством голосов комиссия выбрала Михаила Гончарова, в настоящее время исполняющего обязанности генерального директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.Конкурс проходил в два этапа. Первый включал тестирование: на протяжении 50 минут кандидаты должны были ответить на 50 вопросов, касающихся юридических и производственных аспектов деятельности предприятия, а также сферы транспортной безопасности, отметили в пресс-службе."В частности, тест проверяет знание норм трудового законодательства, процедуры проведения государственных закупок, Устава железнодорожного транспорта и других нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по организации перевозок во внутригосударственном и международном сообщении. Первое испытание прошли все участники конкурса", — уточнили в ведомстве.На втором этапе кандидаты представили свои предложения по развитию магистрали. В состав конкурсной комиссии вошли руководители управлений Росжелдора, представители РЖД, Роспрофжел и Росимущества, добавили в Росжелдоре.Михаил Гончаров возглавил КЖД на пятилетний срок в июле 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги.Как сообщается на сайте КЖД, Михаил Гончаров родился 15 августа 1966 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1998 году – Российский государственный технический университет путей сообщения.С 1985 года работал в разных должностях на Северо-Кавказской железной дороге. Прошел путь от машиниста железнодорожно-строительной машины Ростовской дистанции пути до первого заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Неоднократно поощрялся руководством отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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