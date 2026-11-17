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Избран руководитель Крымской железной дороги
Избран руководитель Крымской железной дороги - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Избран руководитель Крымской железной дороги
В Росжелдоре подвели итоги конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Победителем большинством голосов комиссия... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T21:12
2026-11-17T21:12
2026-11-17T21:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Росжелдоре подвели итоги конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Победителем большинством голосов комиссия выбрала Михаила Гончарова, в настоящее время исполняющего обязанности генерального директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.Конкурс проходил в два этапа. Первый включал тестирование: на протяжении 50 минут кандидаты должны были ответить на 50 вопросов, касающихся юридических и производственных аспектов деятельности предприятия, а также сферы транспортной безопасности, отметили в пресс-службе."В частности, тест проверяет знание норм трудового законодательства, процедуры проведения государственных закупок, Устава железнодорожного транспорта и других нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по организации перевозок во внутригосударственном и международном сообщении. Первое испытание прошли все участники конкурса", — уточнили в ведомстве.На втором этапе кандидаты представили свои предложения по развитию магистрали. В состав конкурсной комиссии вошли руководители управлений Росжелдора, представители РЖД, Роспрофжел и Росимущества, добавили в Росжелдоре.Михаил Гончаров возглавил КЖД на пятилетний срок в июле 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги.Как сообщается на сайте КЖД, Михаил Гончаров родился 15 августа 1966 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1998 году – Российский государственный технический университет путей сообщения.С 1985 года работал в разных должностях на Северо-Кавказской железной дороге. Прошел путь от машиниста железнодорожно-строительной машины Ростовской дистанции пути до первого заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Неоднократно поощрялся руководством отрасли.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымская железная дорога (кжд), железная дорога, железные дороги крыма, новости крыма, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Избран руководитель Крымской железной дороги
Крымскую железную дорогу снова возглавил Михаил Гончаров
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости Крым. В Росжелдоре подвели итоги конкурса на замещение должности генерального директора ФГУП "Крымская железная дорога". Победителем большинством голосов комиссия выбрала Михаила Гончарова, в настоящее время исполняющего обязанности генерального директора предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства железнодорожного транспорта.
"На участие в конкурсе заявились четыре кандидата. Большинством голосов комиссия выбрала победителем Михаила Гончарова, в настоящее время исполняющего обязанности генерального директора ФГУП "КЖД". Трудовой договор с ним будет заключен на пятилетний срок", — говорится в сообщении.
Конкурс проходил в два этапа. Первый включал тестирование: на протяжении 50 минут кандидаты должны были ответить на 50 вопросов, касающихся юридических и производственных аспектов деятельности предприятия, а также сферы транспортной безопасности, отметили в пресс-службе.
"В частности, тест проверяет знание норм трудового законодательства, процедуры проведения государственных закупок, Устава железнодорожного транспорта и других нормативно-правовых актов, регламентирующих работу по организации перевозок во внутригосударственном и международном сообщении. Первое испытание прошли все участники конкурса", — уточнили в ведомстве.
На втором этапе кандидаты представили свои предложения по развитию магистрали. В состав конкурсной комиссии вошли руководители управлений Росжелдора, представители РЖД, Роспрофжел и Росимущества, добавили в Росжелдоре.
Михаил Гончаров возглавил КЖД на пятилетний срок в июле 2021 года. До этого он занимал должность первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги.
Как сообщается на сайте КЖД, Михаил Гончаров родился 15 августа 1966 года в Ростове-на-Дону. В 1988 году окончил Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1998 году – Российский государственный технический университет путей сообщения.
С 1985 года работал в разных должностях на Северо-Кавказской железной дороге. Прошел путь от машиниста железнодорожно-строительной машины Ростовской дистанции пути до первого заместителя начальника Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры. Неоднократно поощрялся руководством отрасли.
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