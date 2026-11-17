https://crimea.ria.ru/20261117/gumanitarnye-missii-v-aleshki-mogut-stat-regulyarnymi--1161137256.html

Гуманитарные миссии в Алешки могут стать регулярными

Гуманитарные миссии в Алешки могут стать регулярными - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Гуманитарные миссии в Алешки могут стать регулярными

Гуманитарные миссии в Алешки Херсонской области для оказания помощи местным жителям, которые не готовы выехать в безопасное место, могут стать регулярными. Об... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T18:37

2026-11-17T18:37

2026-11-17T18:37

яна лантратова

алешки

херсонская область

новости

россия

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/0a/1d/1160618886_0:0:1118:630_1920x0_80_0_0_16788269553c666dd2aa21f7f8344c47.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Гуманитарные миссии в Алешки Херсонской области для оказания помощи местным жителям, которые не готовы выехать в безопасное место, могут стать регулярными. Об этом на открытии Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" сказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет издание "Таврия".Также Лантратова сообщила, что поддерживает постоянную связь с украинским омбудсменом. С июня между сторонами действует единый канал для передачи документов, по которому уже отправлено 124 пакета. Эти пакеты включают архивные данные, документы о трудовой деятельности и пенсионные вопросы, которые люди не могут получить из-за прекращения официальных отношений между странами.В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов и инициатив, аналогичных гуманитарной операции в Алешках, пока нет, однако интересы граждан в каждом случае будут стоять во главе угла.Гуманитарная миссия была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия и Украина готовят самый масштабный обмен военнопленными с начала СВОТрамп заявил о подготовке мирного договора по УкраинеМы спокойно стали жить: как устроились эвакуированные из Алешек

алешки

херсонская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

яна лантратова, алешки, херсонская область, новости, россия