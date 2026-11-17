Гуманитарные миссии в Алешки могут стать регулярными
Гуманитарные миссии в Алешки могут стать регулярными – Лантранова
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские саперы проводят разминирование в районе города Алешки Херсонской области
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Гуманитарные миссии в Алешки Херсонской области для оказания помощи местным жителям, которые не готовы выехать в безопасное место, могут стать регулярными. Об этом на открытии Международной научно-практической конференции "Проблемы защиты прав человека: обмен лучшими практиками омбудсменов" сказала уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, пишет издание "Таврия".
"Наша задача была не только обеспечить возможность эвакуации для тех, кто хочет покинуть зону боевых действий, но и оказать гуманитарную помощь тем, кто остается в Алешках. Большинство людей там остаются, поскольку не готовы уезжать. Я надеюсь, что регулярные гуманитарные миссии в Алешки по передаче гуманитарной помощи будут у нас осуществляться ежемесячно", – отметила омбудсмен.
Также Лантратова сообщила, что поддерживает постоянную связь с украинским омбудсменом. С июня между сторонами действует единый канал для передачи документов, по которому уже отправлено 124 пакета. Эти пакеты включают архивные данные, документы о трудовой деятельности и пенсионные вопросы, которые люди не могут получить из-за прекращения официальных отношений между странами.
В начале ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что планов и инициатив, аналогичных гуманитарной операции в Алешках, пока нет, однако интересы граждан в каждом случае будут стоять во главе угла.
Гуманитарная миссия была завершена вечером 30 октября. Выехавшим из города и пожелавшим остаться в России окажут помощь с жильем, лечением, переездом к близким. Тем, кто решил выехать на Украину, была обеспечена такая возможность.
Алешки находятся на левом берегу Днепра напротив подконтрольного ВСУ города Херсон. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что вооруженные силы Украины минировали подходы к городу, фактически создав практически гуманитарную катастрофу. Он также отмечал вклад первой леди США Меланьи Трамп в организацию гуманитарной миссии в Алешках, направленной на оказание помощи мирным людям.
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