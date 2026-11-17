Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме
В Симферополе завершаются работы по подготовке технике к зиме
© Пресс-служба администрации СимферополяСпецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме. Уже переоборудовано десять специализированных машин и практически сформирован запас из четырех тонн реагентов, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.
"10 комбинированных дорожных машин бюджетного учреждения "Город" уже переоборудованы для распределения противогололедных реагентов и очистки проезжей части от снега и наледи", – написал Афанасьев в своем канале в МАКС.
© Пресс-служба администрации СимферополяСпецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
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Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяСпецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
2 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяСпецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
3 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
© Пресс-служба администрации СимферополяСпецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
4 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
1 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
2 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
3 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
4 из 4
Спецтехника для расчистки дорог от снега и льда в Симферополе
© Пресс-служба администрации Симферополя
Еще два аналогичных автомобиля будут переоборудованы в ближайшее время. Также на складах учреждения формируется запас противогололедных материалов. Общий объем составляет около четырех тысяч тонн. Дворники оснащены необходимым инвентарем и спецодеждой, уточнил глава администрации.
"При выпадении осадков и понижении температуры будет организовано дневное и ночное дежурство комбинированных дорожных машин. Особое внимание будет уделено аварийно-опасным участкам: подъемам, спускам, кольцевым развязкам и мостовым сооружениям", – подчеркнул глава администрации Симферополя.
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