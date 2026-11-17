https://crimea.ria.ru/20261117/gorodskie-sluzhby-simferopolya-zavershayut-podgotovku-k-zime-1161136981.html

Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме

Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме

Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме. Уже переоборудовано десять специализированных машин и практически сформирован запас из четырех тонн... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T15:55

2026-11-17T15:55

2026-11-17T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Городские службы Симферополя завершают подготовку к зиме. Уже переоборудовано десять специализированных машин и практически сформирован запас из четырех тонн реагентов, сообщил мэр города Михаил Афанасьев.Еще два аналогичных автомобиля будут переоборудованы в ближайшее время. Также на складах учреждения формируется запас противогололедных материалов. Общий объем составляет около четырех тысяч тонн. Дворники оснащены необходимым инвентарем и спецодеждой, уточнил глава администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопление в Крыму: куда уже пришло тепло и когда его ждать остальнымВ Симферополе за год отремонтировали 23 дорогиБолее 90 тысяч симферопольцев имеют льготы на проезд по городу

https://crimea.ria.ru/20261117/energetiki-kryma-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1161124668.html

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