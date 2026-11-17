https://crimea.ria.ru/20261117/fsb-predotvratila-gotovivshiesya-po-zakazu-kieva-masshtabnye-terakty-v-rf-1161113552.html

ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ

ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ - РИА Новости Крым, 17.11.2026

ФСБ предотвратила готовившиеся по заказу Киева масштабные теракты в РФ

Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T09:35

2026-11-17T09:35

2026-11-17T09:35

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

теракт

россия

антитеррор

украина

главное управление разведки украины (гур)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Федеральная служба безопасности России предотвратила масштабные теракты в РФ, на которые киевский режим на Украине потратил по меньшей мере 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации успешно завершена длящаяся с начала 2026 года операция по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб на территории России", – говорится в сообщении.По данным ведомства, на проведение всех запланированных диверсионно-террористических актов Киев потратил миллионы в американской валюте."По предварительной оценке, на подготовку ими было затрачено не менее 2,5 млн долларов США", – уточнили в ФСБ.В частности, спецслужбы Украины намеревались атаковать FPV-дронами военные аэродромы и критически важные объекты с территории Адыгеи и Кубани.По информации ФСБ, Служба безопасности Украины и Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины передали завербованным ими россиянам не менее 40 ударных квадрокоптеров, 6 гидроциклов, а также более 700 кг взрывчатки и большое количество различных комплектующих и специальной аппаратуры для сборки и настройки боевых дронов для совершения терактов.По данным ведомства, украинские спецслужбы собирались переоборудовать переправленные ими в Россию гидроциклы в безэкипажные катера с взрывчаткой и атаковать корабли ВМФ РФ и гражданские суда на Каспии."Водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряженные взрывчатым веществом массой 60 килограммов в тротиловом эквиваленте, и применить их в отношении военных кораблей Военно-морского флота Российской Федерации и гражданских судов, находящихся в акватории Каспийского моря", – сказано в сообщении.По данным ФСБ, российские силовики вели операцию с начала 2026 года, создав все условия, при которых контролировали действия агентов Киева.По результатам мероприятий в столице Республики Адыгея - Майкопе, а также в городе Тихорецке Краснодарского края, в Кизляре Республики Дагестан и в Ростове-на-Дону задержаны четыре члена агентурной группы украинских спецслужб, готовивших диверсионно-террористические акты, а "еще двое, оказавших вооруженное сопротивление, были ликвидированы ответным огнем", заявили в Федеральной службе безопасности России.Отмечается, что начать атаки агенты по указанию кураторов из Украины должны были в ноябре 2026 года, но российские силовики накрыли их перед стартом операции."Достоверно известно, что по линии Службы безопасности Украины организацией террористических атак руководил заместитель руководителя Центра специальных операций "А" бригадный генерал Ульяницкий Н. А., а по линии ГУР МОУ - генерал-майор Лордкепанидзе Г. Г.", – добавили в ФСБ.В ведомстве предупредили, что каждый агент и пособник зарубежных разведок, ставший на путь предательства Родины, будет гарантированно выявлен и сурово наказан по закону "независимо от его местонахождения, гражданства или способа вербовки".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто ЗаворотногоХотел взорвать ТЦ и бежать в Сирию – в Ставрополе задержали террористаФСБ раскрыла агентурную сеть спецслужб Польши в Калининграде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры ликвидации завербованных Киевом агентов, готовивших теракты на территории России Кадры ликвидации завербованных Киевом агентов, готовивших теракты на территории России 2026-11-17T09:35 true PT10M41S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), теракт, россия, антитеррор, украина, главное управление разведки украины (гур), новости, видео