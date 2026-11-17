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Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа
Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа
В рамках проведения в новых регионах ремонтно-восстановительных и строительных работ особое внимание необходимо уделить доступности объектов для лиц с... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T07:45
2026-11-17T07:45
2026-11-17T07:45
новые регионы россии
новости
доступная среда
инвалидность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В рамках проведения в новых регионах ремонтно-восстановительных и строительных работ особое внимание необходимо уделить доступности объектов для лиц с инвалидностью. Об этом шла речь на заседании комиссии при президенте России по делам инвалидов.По итогам заседания Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу глухих поручено направить в Минстрой РФ информацию о выявленных на новых территориях проблемах при обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры.Кроме того, высшим исполнительным органам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручено проинформировать Минтруд РФ о работе по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг. В свою очередь Минтруд России должен проанализировать представленную информацию и представить доклад в комиссию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новые регионы россии, новости, доступная среда, инвалидность
Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа
Власти поручили формировать доступную среду при ремонте объектов в новых регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В рамках проведения в новых регионах ремонтно-восстановительных и строительных работ особое внимание необходимо уделить доступности объектов для лиц с инвалидностью. Об этом шла речь на заседании комиссии при президенте России по делам инвалидов.
"На территориях исторических регионов развернуты масштабные ремонтно-восстановительные и строительные работы. Важно, чтобы в рамках этой работы особое внимание уделялось доступности объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья", – отметили в правительстве РФ.
По итогам заседания Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу глухих поручено направить в Минстрой РФ информацию о выявленных на новых территориях проблемах при обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
Кроме того, высшим исполнительным органам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручено проинформировать Минтруд РФ о работе по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг. В свою очередь Минтруд России должен проанализировать представленную информацию и представить доклад в комиссию.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.