https://crimea.ria.ru/20261117/formirovanie-dostupnoy-sredy-v-novykh-regionakh-kak-vedetsya-rabota-1161086270.html

Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа

Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Формирование доступной среды в новых регионах: как ведется работа

В рамках проведения в новых регионах ремонтно-восстановительных и строительных работ особое внимание необходимо уделить доступности объектов для лиц с... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T07:45

2026-11-17T07:45

2026-11-17T07:45

новые регионы россии

новости

доступная среда

инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В рамках проведения в новых регионах ремонтно-восстановительных и строительных работ особое внимание необходимо уделить доступности объектов для лиц с инвалидностью. Об этом шла речь на заседании комиссии при президенте России по делам инвалидов.По итогам заседания Всероссийскому обществу инвалидов, Всероссийскому обществу слепых, Всероссийскому обществу глухих поручено направить в Минстрой РФ информацию о выявленных на новых территориях проблемах при обеспечении доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры.Кроме того, высшим исполнительным органам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручено проинформировать Минтруд РФ о работе по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной и транспортной инфраструктуры и предоставляемых в них услуг. В свою очередь Минтруд России должен проанализировать представленную информацию и представить доклад в комиссию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, новости, доступная среда, инвалидность