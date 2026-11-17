https://crimea.ria.ru/20261117/es-bespokoit-otkaz-studentov-serbii-porvat-svyazi-s-rossiey--svr-1161120651.html

ЕС беспокоит отказ "студентов" Сербии порвать связи с Россией – СВР

ЕС беспокоит отказ "студентов" Сербии порвать связи с Россией – СВР - РИА Новости Крым, 17.11.2026

ЕС беспокоит отказ "студентов" Сербии порвать связи с Россией – СВР

Руководство Евросоюза обеспокоено нежеланием сербского движения "Студенческий список" слепо следовать указаниям Брюсселя. Особое раздражение вызывает отказ... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T11:45

2026-11-17T11:45

2026-11-17T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Руководство Евросоюза обеспокоено нежеланием сербского движения "Студенческий список" слепо следовать указаниям Брюсселя. Особое раздражение вызывает отказ порвать связи с Россией и присоединиться к введенным против нее западным санкциям, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.Брюссель и ведущие евростолицы решительно настроены добиваться подчинения лидеров "Студенческого списка". В ЕС готовы использовать весь арсенал средств воздействия - от прямого подкупа до изощренной компрометации несговорчивых "студентов", заявляют в СВР."Не прогнувшиеся под натиском фашистской Германии и с достоинством выдержавшие натовские бомбардировки сербы будут руководствоваться прежде всего своими национальными интересами", - уверены в пресс-бюро.Ранее политический обозреватель, журналист из Болгарии Ася Зуан высказал мнение, что победа оппозиции на парламентских выборах в Сербии может дать новый импульс отношениям Белграда и Москвы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Брюссель будет "выдавливать" украинских беженцев на родину - СВРУкраинская разведка обучает операторов дронов-камикадзе в АфрикеБольше половины европейцев выступают против приема Украины в ЕС

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служба внешней разведки (свр), сербия, европейский союз (ес), политика, россия, новости