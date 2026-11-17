https://crimea.ria.ru/20261117/energosistema-kryma-bez-sveta-vo-vtornik-22-rayona-1161111190.html

Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах

Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах

Во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Отключения... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T07:15

2026-11-17T07:15

2026-11-17T07:27

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Отключения производятся во всех районах. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным компании, от трех до шести часов света не будет:"В случае продления сроков отключений информация будет оперативно размещена в официальном канале. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за обновлениями", - призвали энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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