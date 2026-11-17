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Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах
Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах
Во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Отключения... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T07:15
2026-11-17T07:15
2026-11-17T07:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Отключения производятся во всех районах. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным компании, от трех до шести часов света не будет:"В случае продления сроков отключений информация будет оперативно размещена в официальном канале. Просим граждан сохранять спокойствие и следить за обновлениями", - призвали энергетики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Энергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах
В Крыму во вторник обесточены 14 районов и 13 городов
07:15 17.11.2026 (обновлено: 07:27 17.11.2026)