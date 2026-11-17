https://crimea.ria.ru/20261117/energetiki-kryma-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1161124668.html

Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды

Предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе. РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T13:10

2026-11-17T13:10

2026-11-17T13:10

гуп рк "крымэнерго"

штормовое предупреждение

погода в крыму

новости крыма

крым

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_23:0:1200:662_1920x0_80_0_0_a7c15fb62d367041b3cdbbf9cc5425e3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе.17 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, сообщалось ранее.Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:с мобильного – 8 800 506 00 12;со стационарного – 0 800 506 00 12.Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRIСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, погода в крыму, новости крыма, крым