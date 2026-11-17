https://crimea.ria.ru/20261117/energetiki-kryma-v-rezhime-povyshennoy-gotovnosti-iz-za-nepogody-1161124668.html
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды
Предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T13:10
2026-11-17T13:10
2026-11-17T13:10
гуп рк "крымэнерго"
штормовое предупреждение
погода в крыму
новости крыма
крым
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_23:0:1200:662_1920x0_80_0_0_a7c15fb62d367041b3cdbbf9cc5425e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе.17 ноября в Крыму ожидаются сильные дожди, а также усиление юго-западного ветра до 15-20 м/с, сообщалось ранее.Информацию о нарушении электроснабжения необходимо передавать на круглосуточный телефон горячей линии:с мобильного – 8 800 506 00 12;со стационарного – 0 800 506 00 12.Аварийные службы районов электрических сетей (РЭС), дополнительные способы передачи заявки об аварийном отключении электроснабжения: https://max.ru/crimeaenergy/AaFnc_G7LRIСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e8/0b/15/1142029296_214:0:1097:662_1920x0_80_0_0_b4d10d677989a36ce4b7c9140400b291.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуп рк "крымэнерго", штормовое предупреждение, погода в крыму, новости крыма, крым
Энергетики Крыма в режиме повышенной готовности из-за непогоды
"Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды