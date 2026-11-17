https://crimea.ria.ru/20261117/dvizhenie-perekryto-v-kieve-povrezhdeny-severnyy-i-yuzhnyy-mosty-1161115540.html

Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты

Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты

Повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных атак. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города,... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T10:05

2026-11-17T10:05

2026-11-17T10:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных атак. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города, сообщили в Киевской городской государственной администрации."В ночь на 17 ноября зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах… В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", - говорится в сообщении.Повреждения получили Южный и Северный мосты, движение по ним перекрыто. В Днепровском районе возник пожар в складских помещениях, в Оболонском районе зафиксировано два пожара в складских помещениях.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через ДнепрУдары по Украине: в Минобороны назвали новые целиМощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, удары по украине, новости сво, новости, инфраструктура