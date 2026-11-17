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Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты
Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты
Повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных атак. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города,... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T10:05
2026-11-17T10:05
2026-11-17T10:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных атак. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города, сообщили в Киевской городской государственной администрации."В ночь на 17 ноября зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах… В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", - говорится в сообщении.Повреждения получили Южный и Северный мосты, движение по ним перекрыто. В Днепровском районе возник пожар в складских помещениях, в Оболонском районе зафиксировано два пожара в складских помещениях.Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От "очень трудно" до "невозможно": эксперт о понтонных мостах через ДнепрУдары по Украине: в Минобороны назвали новые целиМощными ударами разбиты электроподстанции и логистический центр на Украине
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киев, удары по украине, новости сво, новости, инфраструктура
Движение перекрыто: в Киеве повреждены Северный и Южный мосты
В Киеве за ночь зафиксированы повреждения объектов инфраструктуры и пожары
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Повреждения объектов инфраструктуры и пожары зафиксированы в четырех районах Киева после ночных атак. В частности, повреждены Южный и Северный мосты города, сообщили в Киевской городской государственной администрации.
"В ночь на 17 ноября зафиксированы повреждения инфраструктуры и пожары в Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском районах… В некоторых районах перебои с водо- и теплоснабжением", - говорится в сообщении.
Повреждения получили Южный и Северный мосты, движение по ним перекрыто. В Днепровском районе возник пожар в складских помещениях, в Оболонском районе зафиксировано два пожара в складских помещениях.
Ранее сообщалось, что
ВС РФ нанесли
массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и других городах Украины, в том числе производствам крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности.
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