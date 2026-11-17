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Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Ленинский район Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T08:42
2026-11-17T08:42
2026-11-17T08:42
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Ленинский район Крыма. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.И призвал жителей и гостей полуострова проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Крым
Два человека погибли в результате атаки БПЛА на Ленинский район Крыма - Аксенов