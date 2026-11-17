https://crimea.ria.ru/20261117/chetyre-poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1161112275.html

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста

Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T08:37

2026-11-17T08:37

2026-11-17T08:37

крым

новости крыма

крымский мост

гранд сервис экспресс

поезд "таврия"

атака всу на крымский мост

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/01/1157304579_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_78d4722ad97a60003d9295ffe41c40c1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08:30 задерживаются:Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часаПоезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часаПоезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 2,5 часаПоезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 3,5 часа"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, будут обеспечены питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - проинформировали в компании.В ночь на 17 ноября противник нанес новый удар по Крымскому мосту. Это вторая за неделю атака на объект. В ночь на понедельник ВСУ атаковали транспортный переход, обошлось без пострадавших. В Керчи был развернут оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20261117/krymskiy-most-seychas---chto-proiskhodit-posle-ataki-vsu-1161111700.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", атака всу на крымский мост