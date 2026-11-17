https://crimea.ria.ru/20261117/chetyre-poezda-v-krym-zaderzhivayutsya-iz-za-perekrytiya-krymskogo-mosta-1161112275.html
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T08:37
2026-11-17T08:37
2026-11-17T08:37
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атака всу на крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".По состоянию на 08:30 задерживаются:Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часаПоезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часаПоезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 2,5 часаПоезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 3,5 часа"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, будут обеспечены питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - проинформировали в компании.В ночь на 17 ноября противник нанес новый удар по Крымскому мосту. Это вторая за неделю атака на объект. В ночь на понедельник ВСУ атаковали транспортный переход, обошлось без пострадавших. В Керчи был развернут оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, крымский мост, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", атака всу на крымский мост
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Четыре поезда в Крым задерживаются из-за перекрытия Крымского моста. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
"Сегодня, 17 ноября, в связи с временным закрытием движения по Крымскому мосту задерживаются поезда "Таврия в направлении Крыма", - говорится в сообщении.
По состоянию на 08:30 задерживаются:
Поезд № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часа
Поезд № 092/091 Москва – Керчь, отправлением 15 ноября, задерживается на 4 часа
Поезд № 27/28 Москва – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 2,5 часа
Поезд № 315/316 Адлер – Керчь, отправлением 16 ноября, задерживается на 3,5 часа
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, будут обеспечены питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне - просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", - проинформировали в компании.
В ночь на 17 ноября противник нанес новый удар по Крымскому мосту. Это вторая за неделю атака на объект. В ночь на понедельник ВСУ атаковали
транспортный переход, обошлось без пострадавших. В Керчи был развернут оперативный штаб, задействованы все профильные министерства и ведомства.
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