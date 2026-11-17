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Часть Симферополя обесточена – адреса

Часть Симферополя обесточена – адреса - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Часть Симферополя обесточена – адреса

Во вторник жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T12:06

2026-11-17T12:06

2026-11-17T12:06

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".До 13:00 света нет по улицам Битумная, Джанкойская, Линейная, Мелитопольская, Ракетная, Салгирная, Евпаторийское шоссе, Ким, Ларионова, Мариша, Маркевича, Альпинистов, Западная, Запорожская, Леси Украинки, Машинистов, Планеристов, Харьковская, Шахтеров, Азовская, Генова, Летчиков, Локомотивная, Москалева, Ухтомского, Станционная, Широкая, Тюльпанная, Луганская, Муромская, Новая, Цимлянская, Энтузиастов, Мраморная, Урожайная, Черниговская, Проводников.Кроме того, обесточены переулки Зеленый, Киевский, Крутой, Строителей, Альпинистов, Проводников, Туристов, Полтавский, проезд Проводников и тупик Кимовский.До 14:00 электричества не будет в микрорайоне Каменка и на улицах Никанорова, Бориса Хохлова, Генерала Родионова, Голубца, Дацуна, Зои Рухадзе, Любы Шевцовой, Сергея Тюленина, Народная, Симферопольская, Туркенича, Ульяны Громовой, Олега Кошевого, Николая Эрнста, Виктора Гудкова, Валентина Гаршина.Ранее сообщалось, что во вторник в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Во вторник утром в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Также более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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