https://crimea.ria.ru/20261117/bolee-20-sel-na-severe-kryma-ostanutsya-bez-sveta-iz-za-ogranicheniy-1161139037.html

Более 20 сел на севере Крыма останутся без света из-за ограничений

Более 20 сел на севере Крыма останутся без света из-за ограничений - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Более 20 сел на севере Крыма останутся без света из-за ограничений

В 21 селе Джанкойского района Крыма и частично в Джанкое во вторник вечером будет ограничена подача электроэнергии, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T16:38

2026-11-17T16:38

2026-11-17T16:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В 21 селе Джанкойского района Крыма и частично в Джанкое во вторник вечером будет ограничена подача электроэнергии, сообщает "Крымэнерго"."В связи с введенными ограничениями ориентировочно с 17:00 до 20:00 будет отсутствует подача электроэнергии", - говорится в сообщении.Отключения затронут села Мирновка, Рысаково, Тимофеевка, Днепровка, Калиновка, Роскошное, Ястребцы, Зерновое, Яркое, Крымка. Победное, Дорожное, Новая Жизнь, Чайкино, Мысовое, Заречное, Болотное, Армейское, Низинное, Митюрино, Изумрудное.Кроме того, в Джанкое света не будет в домах на улицах Первомайская, Виноградная, Рюмшина, Садовая, Толстого, Октябрьская, Набережная, Зареченская, Керченская, Интернациональная, Перекопская, Свердлова, Симферопольская, Октябрьская, Кирова, а также нескольких переулках.17 ноября в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности.В городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Кроме того, во вторник Алушта, южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе, а также 15 населенных пунктов Сакского района остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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