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Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в Крыму
Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в Крыму - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в Крыму
В Крыму выращивание ягод остается одной из динамично развивающихся подотраслей садоводства. Об этом рассказали в республиканском министерстве сельского... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T21:08
2026-11-17T21:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму выращивание ягод остается одной из динамично развивающихся подотраслей садоводства. Об этом рассказали в республиканском министерстве сельского хозяйства.Уточняется, что общая площадь плодовых насаждений в Крыму сегодня составляет порядка 17 тысяч гектаров.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что севастопольские виноградари планируют собрать в этом году 27 тонн винограда. Благодаря господдержке в этом году виноградари Севастополя заложили 260 гектаров новых виноградников, купили сельхозтехнику и винодельческое оборудование, провели уходные работы на площади более 2 тысяч гектаров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие ниши в виноделии следует развивать Крыму – экспертНикитский ботсад выведет новые сорта земляники для российского рынкаКрымские яблоки: вкусно, экологично и безопасно
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Более 100 тысяч тонн плодов и ягод планируют собрать в Крыму
В Крыму планируют собрать более 100 тысяч тонн плодов и ягод по итогам 2026 года