https://crimea.ria.ru/20261117/avariynoe-otklyuchenie-alushta-i-tri-sela-v-krymu-obestocheny-1161124832.html
Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены
Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2026
Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены
Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате... РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T13:30
2026-11-17T13:30
2026-11-17T13:30
крым
алушта
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
электроэнергия
электросети
отключение электроэнергии
электросети крыма
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_3035da8b0823a8541226ab9ecc9214d3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Алуште без света улицы: Аллея Декабристов, Горького, Краснофлотская, Ленина, Набережная, Октябрьская, Северная, Совхозная, Танкистов, Школьная, переулок Краснофлотский и прилегающие к ним улицы/переулки.Обесточены также села Изобильное и Нижняя Кутузовка по адресам: улицы Белая, Ленина, Оливковая, Парковая, Симферопольская, Троицкая, Урожайная, Центральная и прилегающие к ним улицы/переулки. Нет света и в массивах "Белый дом", "Земли граждан", "Парники"; садовом товариществе "Оливковая роща" и в районе троллейбусного парка.Без света остался и населенный пункт Перевальное в Симферопольском районе.Во вторник жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения. В городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Также в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Вместе с тем, более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
алушта
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/0a/16/1150360171_452:0:3183:2048_1920x0_80_0_0_67d14f3871858fbe69e802ed437cfdff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, алушта, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии, электросети крыма, отключение электроэнергии в крыму, новости крыма
Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены
Алушта и три села в Крыму остались без света из-за аварийного отключения
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
В Алуште без света улицы: Аллея Декабристов, Горького, Краснофлотская, Ленина, Набережная, Октябрьская, Северная, Совхозная, Танкистов, Школьная, переулок Краснофлотский и прилегающие к ним улицы/переулки.
Обесточены также села Изобильное и Нижняя Кутузовка по адресам: улицы Белая, Ленина, Оливковая, Парковая, Симферопольская, Троицкая, Урожайная, Центральная и прилегающие к ним улицы/переулки. Нет света и в массивах "Белый дом", "Земли граждан", "Парники"; садовом товариществе "Оливковая роща" и в районе троллейбусного парка.
Без света остался и населенный пункт Перевальное в Симферопольском районе.
Во вторник жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались
без электроснабжения. В городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться
по графику "9 через 3" часа.
Также в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены
ограничения подаваемой мощности. Вместе с тем, более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.