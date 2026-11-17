https://crimea.ria.ru/20261117/avariynoe-otklyuchenie-alushta-i-tri-sela-v-krymu-obestocheny-1161124832.html

Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены

Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2026

Аварийное отключение: Алушта и три села в Крыму обесточены

Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате... РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T13:30

2026-11-17T13:30

2026-11-17T13:30

крым

алушта

симферопольский район

гуп рк "крымэнерго"

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электросети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате аварийного отключения. Об этом сообщили в "Крымэнерго".В Алуште без света улицы: Аллея Декабристов, Горького, Краснофлотская, Ленина, Набережная, Октябрьская, Северная, Совхозная, Танкистов, Школьная, переулок Краснофлотский и прилегающие к ним улицы/переулки.Обесточены также села Изобильное и Нижняя Кутузовка по адресам: улицы Белая, Ленина, Оливковая, Парковая, Симферопольская, Троицкая, Урожайная, Центральная и прилегающие к ним улицы/переулки. Нет света и в массивах "Белый дом", "Земли граждан", "Парники"; садовом товариществе "Оливковая роща" и в районе троллейбусного парка.Без света остался и населенный пункт Перевальное в Симферопольском районе.Во вторник жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без электроснабжения. В городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Также в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Вместе с тем, более 40 населенных пунктов в Нижнегорском районе Крыма остались без электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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