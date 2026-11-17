https://crimea.ria.ru/20261117/36-mnogokvartirnykh-domov-v-evpatorii-ostalis-bez-otopleniya-do-vechera-1161116405.html

36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера

36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера - РИА Новости Крым, 17.11.2026

36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления до вечера

Во вторник, 17 ноября, 36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления из-за аварийной ситуации на сетях. Об этом сообщил глава администрации города РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T10:44

2026-11-17T10:44

2026-11-17T10:44

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евпатория

виталий оганесян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. Во вторник, 17 ноября, 36 многоквартирных домов в Евпатории остались без отопления из-за аварийной ситуации на сетях. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.Без тепла во вторник дома по улицам Чапаева (№№ 55, 59, 67, 69, 71, 73,77,79, 81, 83, 85, 87, 89), 9-го Мая (№№ 80, 82, 84, 86, 88), Крупской (№60), Серова (№80), Луговой (№15), Полтавской (№3), а также по проспекту победы Победы (№№ 38, 40, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 68, 70, 71).Ранее сообщалось, что предприятие "Крымтеплокоммунэнерго" проведет перерасчет платы за услуги теплоснабжения в домах, где отопления не было из-за перебоев со светом. Речь идет о домах, не оснащенных приборами учета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосийском округе ввели график подачи света "9 через 3"В Нижнегорском районе Крыма обесточены 43 населенных пунктаЭнергосистема Крыма: ограничения введены во всех районах

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