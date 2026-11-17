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15 населенных пунктов Сакского района обесточены
15 населенных пунктов Сакского района обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2026
15 населенных пунктов Сакского района обесточены
В Сакском районе Крыма без света остались 15 населенных пунктов, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026
2026-11-17T14:05
2026-11-17T14:05
2026-11-17T14:07
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма без света остались 15 населенных пунктов, сообщили в "Крымэнерго".В зону отключения попали Великое, Добрушино, Известковое, Колоски, Веселовка, Воробьево, Порфирьевка, Ильинка, Кольцово, Нива, Огневое, Туннельное, Вересаево, Желтокаменка, Сизовка (частично).Электричество отключили ориентировочно на три часа.Ранее сообщалось, что предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе. Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.Кроме того, жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без света. А в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Кроме того, в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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15 населенных пунктов Сакского района обесточены
В Сакском районе Крыма обесточены 15 населенных пунктов
14:05 17.11.2026 (обновлено: 14:07 17.11.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма без света остались 15 населенных пунктов, сообщили в "Крымэнерго".
"В связи с введенным ограничениями отсутствует подача электроэнергии в населенных пунктах Сакского района", - говорится в сообщении.
В зону отключения попали Великое, Добрушино, Известковое, Колоски, Веселовка, Воробьево, Порфирьевка, Ильинка, Кольцово, Нива, Огневое, Туннельное, Вересаево, Желтокаменка, Сизовка (частично).
Электричество отключили ориентировочно на три часа.
Ранее сообщалось, что предприятие "Крымэнерго" переходит
в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе.
Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались
без электроснабжения в результате аварийного отключения.
Кроме того, жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались
без света. А в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться
по графику "9 через 3" часа.
Кроме того, в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены
ограничения подаваемой мощности.
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