https://crimea.ria.ru/20261117/15-naselennykh-punktov-sakskogo-rayona-obestocheny-1161126262.html

15 населенных пунктов Сакского района обесточены

15 населенных пунктов Сакского района обесточены - РИА Новости Крым, 17.11.2026

15 населенных пунктов Сакского района обесточены

В Сакском районе Крыма без света остались 15 населенных пунктов, сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.11.2026

2026-11-17T14:05

2026-11-17T14:05

2026-11-17T14:07

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новости крыма

отключение электроэнергии в крыму

сакский район

гуп рк "крымэнерго"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости Крым. В Сакском районе Крыма без света остались 15 населенных пунктов, сообщили в "Крымэнерго".В зону отключения попали Великое, Добрушино, Известковое, Колоски, Веселовка, Воробьево, Порфирьевка, Ильинка, Кольцово, Нива, Огневое, Туннельное, Вересаево, Желтокаменка, Сизовка (частично).Электричество отключили ориентировочно на три часа.Ранее сообщалось, что предприятие "Крымэнерго" переходит в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий в регионе. Во вторник Алушта, а также южнобережные села Изобильное, Нижняя Кутузовка и Перевальное в Симферопольском районе остались без электроснабжения в результате аварийного отключения.Кроме того, жители около 65 улиц и переулков в Симферополе остались без света. А в городском округе Феодосия электроэнергия будет подаваться по графику "9 через 3" часа.Кроме того, в Крыму по команде федерального системного оператора Единой энергетической системы введены ограничения подаваемой мощности. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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