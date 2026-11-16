Рейтинг@Mail.ru
За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/za-povrezhdennye-vsu-mashiny-zhiteli-zaporozhskoy-oblasti-poluchat-kompensatsiyu-1161090893.html
За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию - РИА Новости Крым, 16.11.2026
За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
В Запорожской области будут выплачивать компенсацию за поврежденный и утраченный в результате украинских атак личный транспорт. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T13:57
2026-11-16T13:57
атаки всу
запорожская область
евгений балицкий
компенсация ущерба
новости
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/14/1157794055_0:11:793:457_1920x0_80_0_0_9db8ca9c74dc48d05a7937950ac3d335.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут выплачивать компенсацию за поврежденный и утраченный в результате украинских атак личный транспорт. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации Балицкого, механизм компенсаций разработан на уровне правительства области. В ближайшее время порядок выплат будет доведен до глав городов и районов."Обязательно должна быть оказана поддержка тем, кто пострадал от террористических атак противника", - подчеркнул губернатор региона.В июле 2026 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба и может достигать 2 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублейНа выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/07/14/1157794055_85:0:708:467_1920x0_80_0_0_fa4d7bc6823b15c153aa7b07de684d33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, компенсация ущерба, новости
За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию

В Запорожской области выплатят компенсации за разбитые при украинских атаках автомобили

13:57 16.11.2026
 
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона МирошникаПоследствия ударов беспилотников ВСУ
Последствия ударов беспилотников ВСУ
© Тelegram посла по особым поручениям Родиона Мирошника
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут выплачивать компенсацию за поврежденный и утраченный в результате украинских атак личный транспорт. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.
"Каждый случай, когда нацистский режим разрушает имущество наших жителей, мы обязательно фиксируем вместе со Следственным комитетом России. Это нужно, чтобы у материалов был официальный государственный статус и не было никаких злоупотреблений", - написал он.
По информации Балицкого, механизм компенсаций разработан на уровне правительства области. В ближайшее время порядок выплат будет доведен до глав городов и районов.
"Обязательно должна быть оказана поддержка тем, кто пострадал от террористических атак противника", - подчеркнул губернатор региона.
В июле 2026 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба и может достигать 2 миллионов рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобили
Потерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублей
На выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей
 
Атаки ВСУЗапорожская областьЕвгений БалицкийКомпенсация ущербаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
12:42Три задержанных из-за перекрытия Крымского моста поезда прибыли в Керчь
12:30Атака на Крымский мост: эксперты оценивают повреждения
12:23Российские военные сбили 4 крылатые ракеты "Фламинго"
12:08В Крыму группы в детсадах закрывают на карантин по ОРВИ
11:50На подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани разворачивают пункты обогрева
11:43Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три села
11:24Большой обмен пленными готовится между Россией и Украиной – Лантратова
11:15После ЧП на Крымском мосту жителей полуострова просят не выезжать в сторону Кубани
Лента новостейМолния