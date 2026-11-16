https://crimea.ria.ru/20261116/za-povrezhdennye-vsu-mashiny-zhiteli-zaporozhskoy-oblasti-poluchat-kompensatsiyu-1161090893.html

За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию

За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию - РИА Новости Крым, 16.11.2026

За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию

В Запорожской области будут выплачивать компенсацию за поврежденный и утраченный в результате украинских атак личный транспорт. Об этом заявил губернатор... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T13:57

2026-11-16T13:57

2026-11-16T13:57

атаки всу

запорожская область

евгений балицкий

компенсация ущерба

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Запорожской области будут выплачивать компенсацию за поврежденный и утраченный в результате украинских атак личный транспорт. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в МАКС.По информации Балицкого, механизм компенсаций разработан на уровне правительства области. В ближайшее время порядок выплат будет доведен до глав городов и районов."Обязательно должна быть оказана поддержка тем, кто пострадал от террористических атак противника", - подчеркнул губернатор региона.В июле 2026 года глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об установлении денежной выплаты водителям, чьи автомобили были повреждены или уничтожены в результате ударов ВСУ по территории Крыма. Сумма выплаты зависит от размера причиненного ущерба и может достигать 2 миллионов рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане получат выплаты за уничтоженные при атаках ВСУ автомобилиПотерявшим жилье в приграничье людям направят еще 2,5 миллиарда рублейНа выплаты севастопольцам после атак ВСУ направят еще более 18 млн рублей

запорожская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, запорожская область, евгений балицкий, компенсация ущерба, новости