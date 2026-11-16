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Выборы главы Гагаузии: молдавский избирком подвел итоги

Выборы главы Гагаузии: молдавский избирком подвел итоги - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Выборы главы Гагаузии: молдавский избирком подвел итоги

В ходе состоявшихся Гагаузии выборов главы автономии ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Победителя определит второй тур, в который вышли бывший... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T07:38

2026-11-16T07:38

2026-11-16T07:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В ходе состоявшихся Гагаузии выборов главы автономии ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов. Победителя определит второй тур, в который вышли бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло и экс-депутат парламента страны Федор Гагауз.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на молдавский центризбирком, голосование проходило на 67 избирательных участках в 35 одномандатных округах. Явка в первом туре составила 37,6%.В выборах участвовали восемь кандидатов. Больше всего голосов – 38,44% – получил бывший генпрокурор Молдавии Александр Стояногло, который в 2024 году баллотировался на пост главы государства и получивший большинство голосов избирателей внутри Молдавии. Действующий президент Майя Санду в результате обошла Стояногло лишь благодаря голосам молдаван, проживающих за пределами республики.На втором месте – бывший депутат молдавского парламента, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Федор Гагауз – 24,22%.Остальные кандидаты получили менее 20% голосов.Для победы в первом туре необходимо было набрать более половины голосов избирателей. Второй тур должен состояться 29 ноября.Обострение между Гагаузией и КишиневомОтношения между руководством Гагаузии и Кишиневом обострились в 2023 году, после того как на выборах главы автономии победила кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, получившая 52,36% голосов. В июне 2023 года партия "Шор", выступающая за тесное сотрудничество Молдавии с Россией, была признана неконституционной, против ее лидеров возбудили уголовные дела.В августе 2025 года районный суд Кишинева приговорил к семи годам лишения свободы по делу о якобы имевших место финансировании партии "Шор".Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и считала дело политически мотивированным накануне парламентских выборов в Молдавии, назначенных на 28 сентября.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, гагаузия, выборы, политика, новости