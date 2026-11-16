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ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание - РИА Новости Крым, 16.11.2026
ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства в центре Рыльска Курской области, в результате сгорели четырехвартирный дом и административное здание. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T13:37
2026-11-16T13:37
курская область
атаки всу
александр хинштейн
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства в центре Рыльска Курской области, в результате сгорели четырехвартирный дом и административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Кроме того, у одного многоквартирного дома пострадала крыша. Также повреждены три дома, Покровский храм, крыши и окна и административных зданиях и большое количество автомобилей.Также в ходе вражеской атаки в понедельник нанесен удар по пожарному автомобилю, магазину, неработающей АЗС и объекту энергетики. Пострадавших нет, добавил Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьНижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЖенщина погибла при ударе по автобусу в Луганске
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РИА Новости Крым
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курская область, атаки всу, александр хинштейн, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво
ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание

ВСУ дистанционно заминировали центр Рыльска - повреждены дома и машины

13:37 16.11.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства в центре Рыльска Курской области, в результате сгорели четырехвартирный дом и административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Накануне вечером ВСУ с помощью сбросов взрывных устройств с беспилотников заминировали центр Рыльска. В результате сгорели четырехквартирный дом и административное здание", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС
Кроме того, у одного многоквартирного дома пострадала крыша. Также повреждены три дома, Покровский храм, крыши и окна и административных зданиях и большое количество автомобилей.
Также в ходе вражеской атаки в понедельник нанесен удар по пожарному автомобилю, магазину, неработающей АЗС и объекту энергетики. Пострадавших нет, добавил Хинштейн.
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Курская областьАтаки ВСУАлександр ХинштейнБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияНовости СВО
 
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