https://crimea.ria.ru/20261116/vsu-zabrosali-vzryvchatkoy-tsentr-rylska-sgoreli-dom-i-adminzdanie-1161085160.html

ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание

ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание - РИА Новости Крым, 16.11.2026

ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание

ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства в центре Рыльска Курской области, в результате сгорели четырехвартирный дом и административное здание. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T13:37

2026-11-16T13:37

2026-11-16T13:37

курская область

атаки всу

александр хинштейн

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ сбросили с беспилотников взрывные устройства в центре Рыльска Курской области, в результате сгорели четырехвартирный дом и административное здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.Кроме того, у одного многоквартирного дома пострадала крыша. Также повреждены три дома, Покровский храм, крыши и окна и административных зданиях и большое количество автомобилей.Также в ходе вражеской атаки в понедельник нанесен удар по пожарному автомобилю, магазину, неработающей АЗС и объекту энергетики. Пострадавших нет, добавил Хинштейн.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при атаке БПЛА на Таганрог увеличилосьНижнекамск атаковали БПЛА – эвакуированы жильцы многоквартирного домаЖенщина погибла при ударе по автобусу в Луганске

курская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, атаки всу, александр хинштейн, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, новости сво