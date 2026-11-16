https://crimea.ria.ru/20261116/vsu-atakovali-rostovskuyu-oblast-raneny-lyudi-i-goryat-predpriyatiya-1161073615.html

ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия

ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия - РИА Новости Крым, 16.11.2026

ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия

В Азове Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T08:23

2026-11-16T08:23

2026-11-16T08:23

юрий слюсарь

ростовская область

атаки всу

новости сво

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Азове Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Миллеровском районе в результате падения обломков дронов повреждены три частных дома. Кроме того, произошло возгорание, поврежден газопровод. Никто не пострадал.По словам Слюсаря, ночью и утром российские военные сбивали вражеские БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон)