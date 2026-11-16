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ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия
ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия - РИА Новости Крым, 16.11.2026
ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия
В Азове Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T08:23
2026-11-16T08:23
2026-11-16T08:23
юрий слюсарь
ростовская область
атаки всу
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пожар
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Азове Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В Миллеровском районе в результате падения обломков дронов повреждены три частных дома. Кроме того, произошло возгорание, поврежден газопровод. Никто не пострадал.По словам Слюсаря, ночью и утром российские военные сбивали вражеские БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий слюсарь, ростовская область, атаки всу, новости сво, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ атаковали Ростовскую область: ранены люди и горят предприятия
В Ростовской области в результате атаки ВСУ ранены три человека и повреждены 4 предприятия
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Азове Ростовской области в результате атаки вражеских беспилотников ранены три человека, на четырех производственных объектах вспыхнули пожары. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
"Сегодня (16 ноября – ред.) утром в результате воздушной атаки БПЛА снова пострадали мирные жители. В Азове трое мужчин получили ранения. Они доставлены в больницу... Всего в Азове возникли возгорания на четырех производственных объектах. Экстренные службы работают на местах происшествий", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
В Миллеровском районе в результате падения обломков дронов повреждены три частных дома. Кроме того, произошло возгорание, поврежден газопровод. Никто не пострадал.
По словам Слюсаря, ночью и утром российские военные сбивали вражеские БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Азовском, Неклиновском и Миллеровском районах.
Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате падения обломков БПЛА в Северском районе пострадали двое взрослых и ребенок.
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