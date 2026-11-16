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ВСУ атаковали Крымский мост - что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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ВСУ атаковали Крымский мост - что известно
ВСУ атаковали Крымский мост - что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2026
ВСУ атаковали Крымский мост - что известно
ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по транспортному переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T09:20
2026-11-16T09:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по транспортному переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, добавил глава республики.Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ" можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, а также призвал доверять исключительно официальным источникам информацииДвижение по Крымскому мосту было перекрыто в 02:22 по московскому времени в понедельник. Как сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", железнодорожное сообщение по Крымскому мосту на данный момент возобновлено, в пути задерживаются четыре поезда "Таврия".Теракты на Крымском мостуПервый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины.Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.* внесен в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ВСУ атаковали Крымский мост - что известно

ВСУ атаковали Крымский мост - движение транспорта ограничено

09:20 16.11.2026 (обновлено: 09:44 16.11.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорода России. Керчь
Города России. Керчь - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар по Крымскому мосту, движение по транспортному переходу будет ограничено ориентировочно до середины дня понедельника. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Враг нанес удар по Крымскому мосту. В связи с этим движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня", - написал руководитель региона в своем канале в МАКС.
Для ликвидации последствий задействованы все необходимые службы, в Керчи развернут оперативный штаб, добавил глава республики.
Сведения о паромном сообщении между Крымом и портом "Кавказ" можно узнать, позвонив по номеру Министерства транспорта Республики Крым: +7-979-020-35-62.
Аксенов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, а также призвал доверять исключительно официальным источникам информации
Движение по Крымскому мосту было перекрыто в 02:22 по московскому времени в понедельник. Как сообщил оператор железнодорожных перевозок "Гранд Сервис Экспресс", железнодорожное сообщение по Крымскому мосту на данный момент возобновлено, в пути задерживаются четыре поезда "Таврия".
Теракты на Крымском мосту
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части со стороны Тамани произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В результате взрыва погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины.
Впоследствии глава СБУ Василий Малюк* заявил о личном участии в разработке и реализации террористического акта. Суд в Москве заочно арестовал Малюка по делу о теракте на Крымском мосту.
Второй раз мост атаковали двумя надводными беспилотниками ночью 17 июля 2023 года. В результате взрыва погибли супруги из Белгородской области, ехавшие в Крым с ребенком на автомобиле, девочка выжила, получила ранения средней тяжести и была доставлена в реанимацию.
* внесен в список террористов и экстремистов
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