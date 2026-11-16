Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/vstrecha-putina-i-trampa-v-kitae-chto-izvestno-1161102035.html
Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
Россия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T17:37
2026-11-16T17:38
новости
россия
владимир путин (политик)
сша
дональд трамп
переговоры
юрий ушаков
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/13/1148827080_0:0:3223:1814_1920x0_80_0_0_91ed19b6ebdbb3b640524cae33a078f9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.На встрече лидеру двух государств могут обсудить украинское урегулирование.Он уточнил, что подготовка к этой двусторонней встрече обсуждалась в ходе недавнего визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.Вместе с тем, лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести полезную и содержательную дискуссию, заявил Ушаков."Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций. То есть все три страны готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от этих весьма позитивных и конструктивных моментов, провести полезную и содержательную дискуссию", – сказал Ушаков.Также президент РФ проведет официальную встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Их предыдущая встреча проходила в июне в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Участники саммита АТЭС примут итоговую декларацию, которая даст ориентиры на расширение сотрудничества. Сейчас прорабатываются Рамочные основы сотрудничества АТЭС в области цифровизации торговли на 2027-2030 годы, заявление об использовании возможностей цифровой экономики и искусственного интеллекта для обеспечения благополучия населения, а также план АТЭС по взаимосвязанности на 2026-2035 годы.Ранее сообщалось, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мирПутин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-ДабиРоссия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/08/13/1148827080_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b8650e3001bee03aaa8ef5c4fc0181e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, владимир путин (политик), сша, дональд трамп, переговоры, юрий ушаков
Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно

Путин и Трамп могут провести отдельную встречу на полях саммита АТЭС - Ушаков

17:37 16.11.2026 (обновлено: 17:38 16.11.2026)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На встрече лидеру двух государств могут обсудить украинское урегулирование.
"Согласованы некоторые вопросы, которые будут обсуждаться, естественно, и тема украинского урегулирования, соответствующие американские предложения, соответствующие российские соображения и идеи", – приводит слова Ушакова РИА Новости.
Он уточнил, что подготовка к этой двусторонней встрече обсуждалась в ходе недавнего визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.
Вместе с тем, лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести полезную и содержательную дискуссию, заявил Ушаков.
"Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций. То есть все три страны готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от этих весьма позитивных и конструктивных моментов, провести полезную и содержательную дискуссию", – сказал Ушаков.
Также президент РФ проведет официальную встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Их предыдущая встреча проходила в июне в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.
Участники саммита АТЭС примут итоговую декларацию, которая даст ориентиры на расширение сотрудничества. Сейчас прорабатываются Рамочные основы сотрудничества АТЭС в области цифровизации торговли на 2027-2030 годы, заявление об использовании возможностей цифровой экономики и искусственного интеллекта для обеспечения благополучия населения, а также план АТЭС по взаимосвязанности на 2026-2035 годы.
Ранее сообщалось, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мир
Путин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-Даби
Россия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров
 
НовостиРоссияВладимир Путин (политик)СШАДональд ТрампПереговорыЮрий Ушаков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
Лента новостейМолния