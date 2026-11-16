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Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно

Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно

Россия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T17:37

2026-11-16T17:37

2026-11-16T17:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Россия и США согласовали некоторые вопросы повестки встречи президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18-19 ноября, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.На встрече лидеру двух государств могут обсудить украинское урегулирование.Он уточнил, что подготовка к этой двусторонней встрече обсуждалась в ходе недавнего визита спецпосланников американского лидера Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.Вместе с тем, лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин намерены провести полезную и содержательную дискуссию, заявил Ушаков."Это первый контакт в таком формате. Решено построить его с учетом взаимопонимания и союзничества трех наших стран в ходе Второй мировой войны, с упором на сотрудничество наших стран при создании Организации Объединенных Наций. То есть все три страны готовы к тому, чтобы, отталкиваясь от этих весьма позитивных и конструктивных моментов, провести полезную и содержательную дискуссию", – сказал Ушаков.Также президент РФ проведет официальную встречу с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном. Их предыдущая встреча проходила в июне в Казани в рамках саммита Россия-АСЕАН.Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет в китайском Шэньчжэне 18-19 ноября.Участники саммита АТЭС примут итоговую декларацию, которая даст ориентиры на расширение сотрудничества. Сейчас прорабатываются Рамочные основы сотрудничества АТЭС в области цифровизации торговли на 2027-2030 годы, заявление об использовании возможностей цифровой экономики и искусственного интеллекта для обеспечения благополучия населения, а также план АТЭС по взаимосвязанности на 2026-2035 годы.Ранее сообщалось, что 10-11 ноября в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись в Абу-Даби. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам встречи сообщил, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Он также отметил, что миру нужна новая система безопасности, и эта тема стала одной из ключевых в рамках трехсторонних переговоров с участием делегаций РФ, США и Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трехсторонние переговоры и посланники США в Москве: приближается ли мирПутин обсудил с Совбезом итоги переговоров в Абу-ДабиРоссия и США условились о продолжении трехсторонних переговоров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, владимир путин (политик), сша, дональд трамп, переговоры, юрий ушаков