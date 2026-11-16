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Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок

Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок - РИА Новости Крым, 16.11.2026

Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок

В понедельник, 16 ноября, в Севастополе начался прием заявлений на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Подать заявку на... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T15:22

2026-11-16T15:22

2026-11-16T15:22

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правительство севастополя

выплаты и компенсации

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник, 16 ноября, в Севастополе начался прием заявлений на возмещение части затрат на покупку генераторов и солнечных батарей. Подать заявку на компенсацию можно через две недели после покупки, говорилось сегодня на аппаратном совещании в правительстве Севастополя.Подать заявку жители или юридические лица могут через сайт "Госуслуги 92.Ru" в разделе "Возмещение затрат на генерирующее оборудование". Необходимо заполнить форму и приложить все необходимые документы, в том числе фото чека, техпаспорта, таблички с серийным номером.При возникновении вопросов и технических сложностей можно обратиться за помощью в городские отделения МФЦ, центр "Мой бизнес", либо на горячую линию 122 (добавочный номер 4, ежедневно с 08:00 до 20:00).Подать заявление можно не ранее, чем через 15 календарных дней со дня оплаты оборудования. Отчет осуществляется от даты покупки, указанной в чеке или в платежном поручении. Если в выплате будет отказано, подать заявку можно заново, устранив недочеты. Прием заявления осуществляется до 1 апреля 2027 года.Ранее сообщалось, что возмещение части затрат на приобретение генерирующего электроэнергию оборудования смогут получить как частные домохозяйства, так и юридические лица, предприниматели города. Речь идет о бензиновых, дизельных, газовых и комбинированных генераторах, солнечных батареях, инвекторах, портативных электростанциях, купленных после 26 июня 2026 года.Бизнесу возместят до 30% от стоимости оборудования, гражданам – до 50%. Решение по заявкам будет принимать общая комиссия. Средства на эту меру поддержки севастопольцев пока будут выделять из бюджета города, на первом этапе принято решение направить 100 миллионов рублей из резервного фонда правительства города. Однако в дальнейшем планируется привлечь федеральное финансирование на эти цели.В Крыму предпринимателям малого и среднего бизнеса теперь доступен льготный микрозайм под 5% годовых на покупку альтернативных источников энергии в условиях продолжительных отключений света.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники предлагают бензин и генераторы "по дешевке" – что нужно знатьДля школ и детсадов Крыма закупят генераторы на 375 миллионов рублейВ России запущено серийное производство мобильных электроподстанций

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, выплаты и компенсации, михаил развожаев