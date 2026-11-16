https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-vyroslo-chislo-dtp-shkolnikam-razdadut-svetootrazhayuschie-lenty-1161098154.html

В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты

В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты

В Севастополе учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T18:57

2026-11-16T18:57

2026-11-16T18:57

севастополь

новости севастополя

дети

дорожное движение

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.Он отметил, что из-за перебоев со светом количество ДТП в городе выросло. Вечером в воскресенье, 15 ноября, сотрудники Госавтоинспекции работали на многих неосвещенных пешеходных переходах Севастополя.Чтобы обезопасить детей на дорогах, дано поручение закупить светоотражающие ленты, которые будут раздавать в школах города. Также Развожаев поручил провести в учебных заведениях занятия с детьми о том, как стать заметнее на дороге в темное время суток. В частности, школьникам стоит включать фонарик на телефоне при переходе дороги.Ранее Развожаев сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной, полного восстановления энергоснабжения пока не ожидается. В приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияДополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму

севастополь

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2026

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севастополь, новости севастополя, дети, дорожное движение, михаил развожаев