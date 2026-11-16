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В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
В Севастополе учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества. Об этом... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T18:57
2026-11-16T18:57
севастополь
новости севастополя
дети
дорожное движение
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.Он отметил, что из-за перебоев со светом количество ДТП в городе выросло. Вечером в воскресенье, 15 ноября, сотрудники Госавтоинспекции работали на многих неосвещенных пешеходных переходах Севастополя.Чтобы обезопасить детей на дорогах, дано поручение закупить светоотражающие ленты, которые будут раздавать в школах города. Также Развожаев поручил провести в учебных заведениях занятия с детьми о том, как стать заметнее на дороге в темное время суток. В частности, школьникам стоит включать фонарик на телефоне при переходе дороги.Ранее Развожаев сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной, полного восстановления энергоснабжения пока не ожидается. В приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограниченияДополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаОграничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, дети, дорожное движение, михаил развожаев
В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты

В школах Севастополя детям раздадут светоотражающие ленты

18:57 16.11.2026
 
© РИА Новости . Александр Патрин / Перейти в фотобанкВелосипедист в темноте
Велосипедист в темноте - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Александр Патрин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе учащимся школ раздадут светоотражающие ленты, чтобы дети были более заметны на дорогах в темное время суток при отключении электричества. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.
Он отметил, что из-за перебоев со светом количество ДТП в городе выросло. Вечером в воскресенье, 15 ноября, сотрудники Госавтоинспекции работали на многих неосвещенных пешеходных переходах Севастополя.
Чтобы обезопасить детей на дорогах, дано поручение закупить светоотражающие ленты, которые будут раздавать в школах города. Также Развожаев поручил провести в учебных заведениях занятия с детьми о том, как стать заметнее на дороге в темное время суток. В частности, школьникам стоит включать фонарик на телефоне при переходе дороги.
"Не торопиться, остановиться, включить фонарик, подождать, потом уже с этим фонариком двигаться", – почеркнул губернатор Севастополя.
Ранее Развожаев сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной, полного восстановления энергоснабжения пока не ожидается. В приоритетном порядке в Севастополе электричеством обеспечиваются объекты социальной сферы и жизненно важные объекты инфраструктуры. При этом в городе отмечается рост потребления электричества.
Утром в понедельник в Севастополе снова действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов". При необходимости диспетчер ЧРДУ может ввести дополнительные ограничения.
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СевастопольНовости СевастополядетиДорожное движениеМихаил Развожаев
 
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