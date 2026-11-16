Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-vvedut-ogranichenie-energopotrebleniya-dlya-yurlits-1161099094.html
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:36
2026-11-16T16:36
новости севастополя
севастополь
электричество
электроэнергия
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_55a8dd457d845bb7a1fe87417eb4c719.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Данная мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Ограничение вводится по команде диспетчера Черноморского РДУ в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, уточнили на предприятии, напомнив, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркивают в компании.Также всех потребителей просят снизить нагрузку на сеть – это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/06/0e/1156834512_108:0:1812:1278_1920x0_80_0_0_f3a7e316710a96dd4f866ee6c8a42bf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости севастополя, севастополь, электричество, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц

В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юридических лиц 17 ноября

16:36 16.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
Данная мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Ограничение вводится по команде диспетчера Черноморского РДУ в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, уточнили на предприятии, напомнив, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
"Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркивают в компании.
Также всех потребителей просят снизить нагрузку на сеть – это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости СевастополяСевастопольЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
14:47Когда восстановят стабильное электроснабжение в Севастополе
14:35Экс-министр печати РФ Михаил Полторанин умер на 87-м году жизни
14:19Удар по Крымскому мосту: что известно о ЧП к этой минуте
13:57За поврежденные ВСУ машины жители Запорожской области получат компенсацию
13:37ВСУ забросали взрывчаткой центр Рыльска: сгорели дом и админздание
13:21Наступление продолжается: что происходит на фронтах СВО
13:13В Кремле рассказали об атаке ВСУ на Крымский мост
13:05Ограничения потребления: где еще отключили свет в Крыму
Лента новостейМолния