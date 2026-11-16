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В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:36
2026-11-16T16:36
2026-11-16T16:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Данная мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Ограничение вводится по команде диспетчера Черноморского РДУ в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, уточнили на предприятии, напомнив, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркивают в компании.Также всех потребителей просят снизить нагрузку на сеть – это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, электричество, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юридических лиц 17 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
"17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
Данная мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Ограничение вводится по команде диспетчера Черноморского РДУ в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, уточнили на предприятии, напомнив, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
"Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркивают в компании.
Также всех потребителей просят снизить нагрузку на сеть – это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.
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