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В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц

В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц

В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T16:36

2026-11-16T16:36

2026-11-16T16:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе 17 ноября с 7:00 до 23:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Данная мера связана с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами города. Ограничение вводится по команде диспетчера Черноморского РДУ в соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, уточнили на предприятии, напомнив, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ."Эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации", – подчеркивают в компании.Также всех потребителей просят снизить нагрузку на сеть – это поможет избежать дополнительных ограничений электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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