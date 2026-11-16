https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-studenty-i-gimnazistka-pytalis-prodat-kilogramm-narkotikov-1161099855.html

В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков

В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков

В Севастополе полиция пресекла сбыт одного килограмма наркотиков студентом филфака, учащейся педагогического колледжа и 17-летней гимназисткой. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T20:23

2026-11-16T20:23

2026-11-16T20:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция пресекла сбыт одного килограмма наркотиков студентом филфака, учащейся педагогического колледжа и 17-летней гимназисткой. Об этом сообщили в региональном МВД.По предварительной информации, в 2024 году учащаяся педколледжа в одном из телеграм-каналов откликнулась на предложение о "работе" курьером теневого наркомаркета. Со временем девушка получила "повышение" от своих кураторов и стала держателем склада запрещенных веществ.Позднее в криминальный бизнес она вовлекла подругу-гимназистку, а та – своего молодого человека. Молодые люди получали крупные партии нелегального товара, фасовали и помещали в тайники. Прибыль они тратили на покупку гаджетов и развлечения.Все трое участников организованной группы были задержаны в квартире, принадлежащей матери студента. При осмотре найдены пять горшков с кустами конопли, россыпь кристаллического вещества, разовые дозы марихуаны и ЛСД, электронные весы и упаковочные материалы.Кроме того, в рюкзаке учащейся колледжа, которая пришла в гости к своим подельникам, обнаружен килограммовый сверток, пакетик с разовой дозой мефедрона, приспособления для фасовки, а также банковские карты.Сейчас собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы.Ранее в Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплейЖительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотикиКрымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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