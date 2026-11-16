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В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков
В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков
В Севастополе полиция пресекла сбыт одного килограмма наркотиков студентом филфака, учащейся педагогического колледжа и 17-летней гимназисткой. Об этом сообщили РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T20:23
2026-11-16T20:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция пресекла сбыт одного килограмма наркотиков студентом филфака, учащейся педагогического колледжа и 17-летней гимназисткой. Об этом сообщили в региональном МВД.По предварительной информации, в 2024 году учащаяся педколледжа в одном из телеграм-каналов откликнулась на предложение о "работе" курьером теневого наркомаркета. Со временем девушка получила "повышение" от своих кураторов и стала держателем склада запрещенных веществ.Позднее в криминальный бизнес она вовлекла подругу-гимназистку, а та – своего молодого человека. Молодые люди получали крупные партии нелегального товара, фасовали и помещали в тайники. Прибыль они тратили на покупку гаджетов и развлечения.Все трое участников организованной группы были задержаны в квартире, принадлежащей матери студента. При осмотре найдены пять горшков с кустами конопли, россыпь кристаллического вещества, разовые дозы марихуаны и ЛСД, электронные весы и упаковочные материалы.Кроме того, в рюкзаке учащейся колледжа, которая пришла в гости к своим подельникам, обнаружен килограммовый сверток, пакетик с разовой дозой мефедрона, приспособления для фасовки, а также банковские карты.Сейчас собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы.Ранее в Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Печенье с сюрпризом: житель Севастополя попался на приготовлении еды с коноплейЖительницу Севастополя оштрафовали на миллион рублей за наркотикиКрымчанин спасал полкило "травки" и устроил гонки с полицией
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новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, происшествия, наркотики
В Севастополе студенты и гимназистка пытались продать килограмм наркотиков
В Севастополе студенты филфака и педколледжа и гимназистка продавали килограмм наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция пресекла сбыт одного килограмма наркотиков студентом филфака, учащейся педагогического колледжа и 17-летней гимназисткой. Об этом сообщили в региональном МВД.
"Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Севастополю в ходе реализации оперативной информации задержали троих местных жителей – 23 летнего студента филфака, а также учащуюся педколледжа и ученицу гимназии в возрасте 17 лет, намеревавшихся сбыть крупную партию синтетических наркотиков", – рассказали в полиции.
По предварительной информации, в 2024 году учащаяся педколледжа в одном из телеграм-каналов откликнулась на предложение о "работе" курьером теневого наркомаркета. Со временем девушка получила "повышение" от своих кураторов и стала держателем склада запрещенных веществ.
Позднее в криминальный бизнес она вовлекла подругу-гимназистку, а та – своего молодого человека. Молодые люди получали крупные партии нелегального товара, фасовали и помещали в тайники. Прибыль они тратили на покупку гаджетов и развлечения.
Все трое участников организованной группы были задержаны в квартире, принадлежащей матери студента. При осмотре найдены пять горшков с кустами конопли, россыпь кристаллического вещества, разовые дозы марихуаны и ЛСД, электронные весы и упаковочные материалы.
Кроме того, в рюкзаке учащейся колледжа, которая пришла в гости к своим подельникам, обнаружен килограммовый сверток, пакетик с разовой дозой мефедрона, приспособления для фасовки, а также банковские карты.
Сейчас собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы.
Ранее в Крыму пятеро наркоторговцев уходили от полицейской погони, по пути избавились
от мешков с коноплей, но все равно попались правоохранителям.
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