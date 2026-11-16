Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-snova-vveli-grafik-podachi-sveta-2-cherez-6-1161102294.html
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
В понедельник вечером в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T17:47
2026-11-16T17:47
севастополь
новости севастополя
электричество
электроэнергия
электросети
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_32bb34e451524c89cddd9fbda7d80743.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Ранее в понедельник в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.До 20:00 будет включена 3-я очередь, остальные очереди частично отключены. C 20:00 до 22:00 электроэнергия будет у 4-й очереди, остальные частично отключены. C 22:00 до 00:00 свет дадут 1-й очереди, остальные очереди частично без электричества. И так далее, пояснили в "Севастопольэнерго".Утром в понедельник в Севастополе также действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов".Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/09/1b/1159748294_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_32b5694a8f05d6889027d1263104a018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, электричество, электроэнергия, электросети, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"

В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения

17:47 16.11.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
Ранее в понедельник в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.
"По команде диспетчера ЧРДУ в Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Следуем графику "2 через 6", – говорится в сообщении.
До 20:00 будет включена 3-я очередь, остальные очереди частично отключены. C 20:00 до 22:00 электроэнергия будет у 4-й очереди, остальные частично отключены. C 22:00 до 00:00 свет дадут 1-й очереди, остальные очереди частично без электричества. И так далее, пояснили в "Севастопольэнерго".
Утром в понедельник в Севастополе также действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов".
Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.
Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СевастопольНовости СевастополяЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросетиСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:22В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
19:03Движение по Крымскому мосту запущено в реверсивном режиме
18:57В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
18:43Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
18:30Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
18:18На Кубани приостановили продажу билетов на автобусы в Крым
18:00Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
17:47В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
14:5819 населенных пунктов на севере Крыма обесточены
Лента новостейМолния