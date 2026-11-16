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В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"

В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6" - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"

В понедельник вечером в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T17:47

2026-11-16T17:47

2026-11-16T17:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в Севастополе вновь введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет будет подаваться по графику "2 через 6". Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".Ранее в понедельник в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения.До 20:00 будет включена 3-я очередь, остальные очереди частично отключены. C 20:00 до 22:00 электроэнергия будет у 4-й очереди, остальные частично отключены. C 22:00 до 00:00 свет дадут 1-й очереди, остальные очереди частично без электричества. И так далее, пояснили в "Севастопольэнерго".Утром в понедельник в Севастополе также действовал график подачи электроэнергии "2 через 6 часов".Губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Вместе с тем, Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены. Кроме того, 19 населенных пунктов Джанкойского района остались без света.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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