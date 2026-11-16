https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-otmenili-rezhim-vremennogo-ogranicheniya-elektrosnabzheniya-1161108625.html
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T22:21
2026-11-16T22:21
2026-11-16T22:21
новости севастополя
севастополь
электричество
электросети
электроэнергия
севастопольэнерго
отключение электроэнергии
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_080a8ab2cede509947cd44f9bcc96a41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".В понедельник вечером в Севастополе вновь был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет подавался по графику "2 через 6".В понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07e9/01/17/1143602549_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_4caa2bb8492506757c62ec3ccba231cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, электричество, электросети, электроэнергия, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
Вечером в понедельник в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения