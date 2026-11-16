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В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T22:21

2026-11-16T22:21

2026-11-16T22:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".В понедельник вечером в Севастополе вновь был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет подавался по графику "2 через 6".В понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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