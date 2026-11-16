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В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения
Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T22:21
2026-11-16T22:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".В понедельник вечером в Севастополе вновь был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет подавался по графику "2 через 6".В понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости севастополя, севастополь, электричество, электросети, электроэнергия, севастопольэнерго, отключение электроэнергии
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения

Вечером в понедельник в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения

22:21 16.11.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Вечером 16 ноября в Севастополе сняли режим временного ограничения электроснабжения. Об этом сообщает предприятие "Севастопольэнерго".
В понедельник вечером в Севастополе вновь был введен режим временного ограничения электроснабжения. Свет подавался по графику "2 через 6".
"Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 22:02 16 ноября диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения", – говорится в сообщении.
В понедельник губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания сообщил, что ситуация с энергоснабжением Севастополя останется стабильно напряженной. Возобновить движение троллейбусов в штатном режиме пока нельзя.
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Новости СевастополяСевастопольЭлектричествоЭлектросетиЭлектроэнергияСевастопольэнергоОтключение электроэнергии
 
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