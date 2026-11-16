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В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
В Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T16:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.Развожаев отметил, что некоторые севастопольцы на АЗС за раз заливают бензин в 10-15 канистр, из-за чего другие автовладельцы не могут дождаться очереди. Также появились сообщения о спекуляциях с перепродажей бензина. Эти сигналы проверят правоохранительные органы, отметил губернатор.Ранее власти Севастополя сообщали, что ситуация с поставками топлива в город стабильная, бензовозы продолжают регулярно прибывать. Оснований для паники нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублейКрым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоВ России увеличили производство бензина и дизеля – правительство
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новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, транспорт, топливо
В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива

В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива из-за ажиотажа на АЗС

16:07 16.11.2026
 
© РИА Новости . Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости . Илья Наймушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.
"Как я и предсказывал, после моего заявления, что бензина достаточно, скупка его увеличилась, наверное, раза в два за выходные. Если будет история продолжаться, то будем какую-то систему ограничений адекватных вводить", – сказал глава региона.
Развожаев отметил, что некоторые севастопольцы на АЗС за раз заливают бензин в 10-15 канистр, из-за чего другие автовладельцы не могут дождаться очереди. Также появились сообщения о спекуляциях с перепродажей бензина. Эти сигналы проверят правоохранительные органы, отметил губернатор.
"Тут вопрос не в количестве бензина, а вот в этой истерии. Бензин регулярно поставляется. Но на заправках люди создают искусственный ажиотаж", – подчеркнул Развожаев.
Ранее власти Севастополя сообщали, что ситуация с поставками топлива в город стабильная, бензовозы продолжают регулярно прибывать. Оснований для паники нет.
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Новости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымТранспортТопливо
 
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