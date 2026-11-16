https://crimea.ria.ru/20261116/v-sevastopole-mogut-snova-ogranichit-prodazhu-topliva-1161097943.html

В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива

В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива

В Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T16:07

2026-11-16T16:07

2026-11-16T16:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе могут снова ввести ограничения на продажу бензина и дизельного топлива, если не стихнет ажиотаж на автозаправочных станциях. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в ходе аппаратного совещания в понедельник, 16 ноября.Развожаев отметил, что некоторые севастопольцы на АЗС за раз заливают бензин в 10-15 канистр, из-за чего другие автовладельцы не могут дождаться очереди. Также появились сообщения о спекуляциях с перепродажей бензина. Эти сигналы проверят правоохранительные органы, отметил губернатор.Ранее власти Севастополя сообщали, что ситуация с поставками топлива в город стабильная, бензовозы продолжают регулярно прибывать. Оснований для паники нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму заправиться бензином по 100 рублейКрым в числе 52 регионов России заключил соглашения о стабилизации цен на топливоВ России увеличили производство бензина и дизеля – правительство

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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