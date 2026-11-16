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В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов

В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов

В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T19:22

2026-11-16T19:22

2026-11-16T19:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Электроэнергии не будет ориентировочно до 21:00.Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света.Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения

сакский район

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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