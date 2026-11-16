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В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов
В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T19:22
2026-11-16T19:22
новости крыма
сакский район
электроэнергия
электричество
электросети крыма
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".Электроэнергии не будет ориентировочно до 21:00.Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света.Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дополнительные ограничения по свету в Крыму: обесточены еще три селаНазначен новый гендиректор "Крымэнерго"Энергосистема Крыма: на полуострове действуют ограничения
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РИА Новости Крым
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новости крыма, сакский район, электроэнергия, электричество, электросети крыма, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Сакском районе обесточены 12 населенных пунктов

В Крыму обесточены 12 населенных пунктов в Сакском районе полуострова

19:22 16.11.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По команде диспетчера ЧРДУ введены ограничения потребления электроэнергии в Сакском районе: в населенных пунктах Новофедоровка, Михайловка (частично), Орехово (частично), Саки (центр частично), Огневое, Нива, Вересаево, Желтокаменка, Тунельное, Колоски, Добрушино, Великое", – говорится в сообщении.
Электроэнергии не будет ориентировочно до 21:00.
Ранее город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света.
Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.
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Новости КрымаСакский районЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети КрымаГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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Заголовок открываемого материала
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18:57В Севастополе выросло число ДТП: школьникам раздадут светоотражающие ленты
18:43Движение транспорта ограничат на участке трассы М-4 "Дон"
18:30Армия России ударила по складу в Киевской области и порту Николаев
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18:00Крымский мост закрыт: на полуострове работают горячие линии
17:47В Севастополе снова ввели график подачи света "2 через 6"
17:37Встреча Путина и Трампа в Китае: что известно
17:24Джанкой и еще 46 населенных пунктов района обесточены
17:07В Москве задержана подозреваемая в подрыве авто Заворотного
16:555,6 триллиона рублей выделят на развитие транспортной системы России
16:36В Севастополе введут ограничение энергопотребления для юрлиц
16:20Междугородние автобусы задерживаются из-за перекрытия Крымского моста
16:07В Севастополе могут снова ограничить продажу топлива
15:51Режим ограничения снят: в Севастополе дали свет всем потребителям
15:37В ЛНР пять человек погибли и пять ранены из-за атак украинских боевиков
15:22Возмещение затрат на генератор: в Севастополе стартовал прием заявок
15:08ЕС ввел новые антироссийские санкции: кто попал в список
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