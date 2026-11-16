https://crimea.ria.ru/20261116/v-sakskom-rayone-kryma-14-naselennykh-punktov-ostalis-bez-sveta-1161108420.html

В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света

В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 16.11.2026

В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света

В понедельник вечером 14 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026

2026-11-16T22:07

2026-11-16T22:07

2026-11-16T22:13

новости крыма

сакский район

электроэнергия

электричество

электросети

гуп рк "крымэнерго"

отключение электроэнергии

https://cdnn1.crimea.imgria.ru/img/07ea/04/10/1155252518_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_22e17f5741953ecbfc1da87f97e815b4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером 14 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что без света остались Ивановка, Фрунзе, Геройское, Жаворонки, Чеботарка, Михайловка (частично), Орехово (частично), Ромашкино, Молочное (частично), Хуторок, Витино, Штормовое (частично) Приветное, Крыловка.Ориентировочное время отключения – до трех часов.Отмечается, что ранее выключенные населенные пункты были запитаны.Также в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма были введены ограничения потребления электроэнергии. Также в понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

сакский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сакский район, электроэнергия, электричество, электросети, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии