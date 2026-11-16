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В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 16.11.2026
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В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света
В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света - РИА Новости Крым, 16.11.2026
В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света
В понедельник вечером 14 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 16.11.2026
2026-11-16T22:07
2026-11-16T22:13
новости крыма
сакский район
электроэнергия
электричество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером 14 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".В "Крымэнерго" уточнили, что без света остались Ивановка, Фрунзе, Геройское, Жаворонки, Чеботарка, Михайловка (частично), Орехово (частично), Ромашкино, Молочное (частично), Хуторок, Витино, Штормовое (частично) Приветное, Крыловка.Ориентировочное время отключения – до трех часов.Отмечается, что ранее выключенные населенные пункты были запитаны.Также в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма были введены ограничения потребления электроэнергии. Также в понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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новости крыма, сакский район, электроэнергия, электричество, электросети, гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии
В Сакском районе Крыма 14 населенных пунктов остались без света

В Крыму обесточены 14 населенных пунктов Сакского района

22:07 16.11.2026 (обновлено: 22:13 16.11.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения
Восстановление сетей уличного освещения - РИА Новости, 1920, 16.11.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В понедельник вечером 14 населенных пунктов в Сакском районе Крыма остались без света. Об этом сообщили на предприятии "Крымэнерго".
"По команде федерального Системного оператора Единой энергетической системы на территории республики Крым введены ограничения подаваемой мощности, в связи с чем введены ограничения потребления электроэнергии в населенных пунктах в Сакском районе", – говорится в сообщении.
В "Крымэнерго" уточнили, что без света остались Ивановка, Фрунзе, Геройское, Жаворонки, Чеботарка, Михайловка (частично), Орехово (частично), Ромашкино, Молочное (частично), Хуторок, Витино, Штормовое (частично) Приветное, Крыловка.
Ориентировочное время отключения – до трех часов.
Отмечается, что ранее выключенные населенные пункты были запитаны.
Также в 10 населенных пунктах Раздольненского района Крыма были введены ограничения потребления электроэнергии. Также в понедельник вечером в 12 населенных пунктах Сакского района ограничили подачу электроэнергии. Город Джанкой и 46 населенных пунктов Джанкойского района Крыма остались без света. Также сообщалось, что Симферополь, Феодосия и Красногвардейский район Крыма частично обесточены.
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Новости КрымаСакский районЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросетиГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергии
 
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